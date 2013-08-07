Tatilde sosyal medyayı dikkatli kullanın

Sosyal medya kullanımı çok yaygınlaştı. Artık ne zaman nerede olduğumuz ve ne yaptığımız, isteyen herkes tarafından takip edilebiliyor ve bu bilgiyi bizzat kendimiz ortaya sunuyoruz.

Avukat Meltem Banko, tatilde sosyal medyayı kullanırken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Sosyal medyanın son yıllarda birçok davanın konusunu teşkil eder hale geldiğini vurgulayan Banko, "Sosyal medya alanları kişinin hayatının vazgeçilmez bir parçası. Bu duruma ilişkin tatilde kullanıcıların ne gibi önlemler alması gerektiğini iyi bilmeleri lazım" dedi.

Bayram tatilinin gelmesi ile birlikte herkesin bu mecralardan tatilde yer bildirimleri yapmaya ve tatil fotoğrafları paylaşmaya başladığını belirten Banko, bu durumun sakıncalarının oldukça fazla olduğunu bildirdi.

Artık yaz tatiline çıkarken hırsızlara karşı alınacak önlemlere bir yenisi daha eklendiğine dikkati çeken Banko, sosyal medya hesaplarında kişilerin evlerinden uzakta tatilde olduklarını yazmalarının doğuracağı sakıncaları şöyle anlattı:

Hırsızlara 'Buyurun, evde değilim' demeyin

"Birçok insan sosyal medya hesaplarında tatilde olduklarını yer bildirimleriyle yaparak hırsızlara davetiye çıkarıyor aslında! Sizi sürekli olarak takip eden bir kişi bunu fırsat bilip farklı girişimlerde bulunabilir! Özellikle Avrupa da ki kullanıcılar bu konu da sürekli olarak uyarılıyorlar. Ülkemizde çok daha etkili bir şekilde kullanıldığı için bu hesaplar kimse bu tip küçük ayrıntıları önemsemiyor. Ancak özellikle göz önünde kişilerin bu duruma daha çok dikkat etmesi gerekir. Bunun nedeni ise onların çok daha fazla kişi tarafından takip edilmesi."

Yasal izniniz yoksa başınız belada olabilir

Meltem Banko, "Bunun dışında yasal izin almadan tatile çıkanların başı paylaştığı tatil fotoğraflardan ötürü derde giriyor" dedi.

Yasal izin almadan tatile çıkanların sosyal medya paylaşımlarının açılması muhtemel bir iş davasında işverenin aleyhe delil olarak kullandığını söyleyen Banko, "Yasal izin alınmadan asla kimse tatile çıkmamalı. Kişinin sürekli olarak kullandığı sosyal medya hesaplarında ki paylaşımları mahkemelerce delil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle ileride aleyhimize en ufak bir durum teşkil edebileceği ihtimali olan hiçbir görsel veya yazılı içeriği paylaşmamamız bizim lehimize olacaktır. Çünkü siz silseniz bile asla sonrasında yayılmanın önüne geçemezsiniz" diye konuştu.