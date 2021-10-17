Tatile gitmek üzere yola çıkan çift, küçük köpeklerinin de valize saklandığını havaalanında fark etti

ABD’nin Texas eyaletinden Las Vegas’a tatile gitmek için havaalanına giden çiftin köpekleri bagajda saklanmış bir şekilde ortaya çıktı. Çift, köpeğin peşlerine takıldığından habersiz olduklarını söyledi.

NZHerald’da yer alan habere göre, Chihuahua cinsi köpek Icky, havalimanında bagaj kontrolünde, bagajın beklenenden ağır çıkması üzerine fark edildi.

Köpeğin, sahibi Jared Owens’ın botlarından birine saklandığı görüldü.

Çift Jared ve Kristi Owens, köpeğin yanlarında geldiğinden haberleri olmadığını söyledi. Çift, evden ayrılırken iki köpekleri ve iki çocuklarını aileleriyle bıraktıklarını, Icky’nin bu sırada kaçtığını tahmin etti.