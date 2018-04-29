Tatile gidebilmek için iki çocuğunu boğarak öldürmüş

Mayıs ayı başında sıcak bir ülkede tatil paketi satın alan anne Elena Kerimova, 4 yaşındaki kızı Cemile ve 2 yaşındaki oğlu Süleyman’ı kendi elleriyle boğarak öldürdükten sonra cesetleri yakmak istedi. Anne Kerimova'nın tatile giderken çocuklarını kime bırakacağını bilemediği ve onalra bakmakta zorluk çektiğini söylediği ifade edildi.

Rusya'yı ayağa kaldıran olay Nijni Novgorod şehrinde meydana geldi. Kadının çıkardığı yangını söndürmeye gelen itfaiye bulgular karşısında şaşkınlığa uğradı. Güvenlik güçleri tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalanan genç kadının soğukkanlılıkla onlara gelecek sağlayamadığı için öldürdüğünü itiraf ettiği blirtildi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberi şöyle:

"Çoçuklarına aşık olduğunu söylüyordu"

5 yıl önce evlenen ve daha sonra boşanan Elena Kerimova 4 yaşındaki Cemile ve 2 yaşındaki Süleyman’ı tek başına büyütüyordu. Devamlı bir işte çalışmayan genç kadın yerel basına göre genelde akrabalarının yardımıyla geçiniyordu. Genç kadın, bir hafta öncesine kadar sosyal ağlarda çocuklarına taptığını yazıyordu.

Habre göre, Rusya’daki uzun kış aylarından sonra sıcak bir ülkede 50 bin ruble karşılığında (yaklaşık 3 bin 300 TL) tatil turu satın alan kadın çocukları kime bırakacağı problemiyle karşılaştı.

"Yeni hayata başlama kararı aldı"

Rus basınında çıkan haberlere göre, yeni bir hayata başlama kararı alan genç kadın iki çocuğunu binek bir oto kiralayarak şehir dışına çıkardı. Kırsal kesimde arabanın arka koltuğunda oturan iki çocuğunu boğarak öldüren Kerimova ilk önce cesetleri ormanda ateş yakarak yok etmek istedi. Ancak aşırı duman çıkınca ateşi söndüren kadın yarı yanmış kendi evlatlarının cesetlerini gerisin geri arabanın bagajına yükleyerek yeni planlar yapmaya başladı.

Yolda Osinki köyü yakınlarında tarlaların birinde terk edilmiş samanlık bulan Elena, korkunç planını burada devam ettirdi. Çocuklarının yarı yanmış cesetlerini samanlığa taşıyan kadın çocuklarının üzerine benzin dökerek ikinci defa yaktı.

28 Nisan akşamı Elena Kerimova’ya ulaşılarak çocuklarının nerede bulunduğu sorulduğunda genç kadın işlediği canice suçu gizlemeyerek anlattı. Rus basını, Kerimova'nın getirildiği karakolda soğukkanlılıkla çocuklarını nasıl öldürdüğünü itiraf ettiğini yazdı.

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu kalması kararı alınan duruşmada genç kadın tek bir gözyaşı bile dökmeden “Çocuklarıma bakamıyordum. Onlara iyi bir gelecek veremeyeceğimi anladığım için öldürerek kurtulmalarını sağlayan planı uyguladım” savunmasını yaptı.

Basına kapalı yürütülen duruşmadan sonra iki evladını öldüren cani anne bilinmeyen bir cezaevine yerleştirildi. Savcılık annenin halk tarafından linç edilmesinden endişe ediyor.

Elena Kerimova'nın arkadaşlarının, “O çocuklarına tapıyordu. Her gün onlarla çekilmiş fotoğraflarını bizimle paylaşıyordu. Bunu yaparken aklının yerinde olduğundan şüphemiz var” dediği aktarıldı.