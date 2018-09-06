Tatile geldiği KKTC'de tüm parasını kumarda kaybetti, hırsızlıktan tutuklandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) bayram tatiline gelen Soner Aydaş, 20 bin TL\'yi kumarda kaybettikten sonra hırsızlık yapınca tutuklandı.

Olay, Girne\'de meydana geldi. Bayramdan önce KKTC\'ye gelen Aydaş, bir otele yerleşti. Otelin kumarhanesinde birkaç gün oyun oynayan Aydaş, kumarda para kaybetmeye başladı. Başka kumarhanelere de giden Aydaş, 20 bin TL\'yi kumar masasında bıraktı. İddiaya göre, parasız kaldıktan sonra ilk önce otelin SPA\'sında otel müşterisi U.K.\'nin dolabından Rolex marka saat, 200 TL ve 20 Euro çaldı. Parası olmadığı için otelden de çıkmak zorunda kalan Aydaş, Ozanköy’de yabancı uyruklu bir kişinin evine girdi. V.J.W.A.’ya ait eve giren Aydaş evde bulunan para kasasını balta ile kırdı. Kasada bulunan 20 bin TL değerindeki ziynet eşyası, 140 sterlin ve bin TL nakit para ve 10 bin TL değerinde olduğu belirtilen bir diz üstü bilgisayarı çaldı. Aydaş, bölgede bulunan iki evden de 30 şişe içki çaldı.

\'TÜM PARAMI KUMARDA KAYBETTİM\'

Girne polisinin kameralardan belirlediği zanlı Aydaş, Girne\'de gözaltına alındı. Girne Mahkemesi\'ne çıkarılan zanlı Aydaş, \"Kumarda parasını kaybettiği ve sokakta kalmak zorunda kaldığı için hırsızlık yaptığını\" söyledi. Aydaş, \"KKTC’ye bayram tatili için geldim, tüm paramı kumarda kaybettim, parasız kaldım, hırsızlık yaptım. Pişmanım\" dedi.

Ziynet eşyalarının bir kısmını kuyumcuya sattığı belirlenen Aydaş, mahkemece tutuklandı. Mahkeme Aydaş\'ın ortaklarının olabileceğini, bunun araştırılması gerektiği kararını verdi.



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