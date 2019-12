Tatile geldi ama tecavüze uğradı!

T24

Yaz tatillerini geçirmek için Fransa’dan ailesi ile birlikte Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesi’ne bağlı Yeniçiftlik Beldesi’ndeki yazlıklarına gelen S.V., bir mayo dükkanında çalışan M.E. ile tanıştı. Anne ve babası günübirlik İstanbul’daki evlerine gitmesi üzerine S.V. ile M.E. geçen hafta bir çay bahçesinde buluştu.İkili daha sonra M.E.,’nin babasına ait mayo dükkanına gitti. Ancak M.E. babasının işyerinde S.V.’ye tecavüz etti. Tecavüz sonrası bekaretini kaybeden S.V. evine gitti ve banyoya girerek jiletle bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. İstanbul’dan eve gelen ailesi, banyoda kanlar içinde bulduğu kızlarını hastaneye kaldırdı. S.V. burada uğradığı tecavüz sonrası intihar etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli M.E.’yi gözaltına aldı.Psikolog eşliğinde ifadesi alınan S.V. başından geçenleri anlattı. Mağdur S.V. ifadesinde, M.E.’nin kendisini tehdit ederek mayo dükkanına götürdüğünü belirterek, “Burada sigaraya benzer bir şey yaktı. Ama sigara değildi, esrardı sanırım. İçmeye başladı. Bana da içmemi söyledi. Ancak ben kabul etmememe rağmen zorla içirdi. Daha sonra soyunma kabini içine girdi beni de kolumdan çekerek içeri soktu. Kabinin içinde yatağa benzer şey vardı ve beni onun üzerine yatırarak, dövmekle tehdit etti. Andından da bana zorla tecavüz etti. Çok korktuğum için sesimi de çıkartamadım. Daha sonra M.E. üzerini giydi bana da ‘sen de üzerini giy ve yarın saat 10.00’da burada ol’ dedi. Ben hemen üzerimi giyip dükkandan çıktım ve eve gittim. Evde banyoya girerek, jiletle iki bileğimi de keserek intihar etmeye kalktım. Bunu M.E.’den kurtulmak için yaptım. M.E.’den şikayetçiyim” dedi.Polisteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen ve suçlamaları kabul etmeyen M.E., ‘küçük çocuğun cinsel istismarı ve tecavüz’ suçundan tutuklanarak Silivri L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Olaydan sonra ise S.V. ailesi ile birlikte Fransa’ya döndü.