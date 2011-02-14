-TATİLE ÇIKMAK YERİNE OKULLARINI BOYADILAR SİVAS (A.A) - 14.02.2011 - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir ilköğretim okulunda görev yapan 3 öğretmen, yarı yıl tatilinde, tatile gitmek yerine okulda badana boya yaptı. Alınan bilgiye göre, Şarkışla Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü İlhan Darbazoğlu, yardımcısı Erkan Kasap ve öğretmen Cengiz Temur, yarı yıl tatilini de görev yaptıkları okulda geçirdi. Tatilde okulda çalışan öğretmenler, binanın boya badana işi yaparak görünümünü değiştirdi. ''Tatil bizi bu kadar mutlu etmezdi'' diyen öğretmenler 15 gün boyunca okulun sınıf ve koridorlarında da tamirat yaptı. Tatilin ardından döndükleri okullarındaki değişikliği gören öğrenciler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, öğretmenlerine teşekkür etti. Çalışmaya katılan Müdür Yardımcısı Erkan Kasap duygularını ''Tatile gitseydim bu kadar mutlu olamazdım'' diye ifade etti. Kasap, şunları söyledi: ''Yarı yıl tatili sürecinde öğretmen arkadaşlarla birlikte okulumuz için ne yapabiliriz diye düşündük. Yarım asırlık okulun binasının yıpranması nedeniyle koridor ve sınıfları elden geçirelim dedik. Müdürümüz ve öğretmen arkadaşımla birlikte el ele okulumuzu boyamaya karar verdik.'' Öğretmenlerden Cengiz Temur da ''Okulumuz çok eski olduğu için bakım gerekiyordu. Özellikle koridorlardaki panoların, resimlerin değişmesi, boya ve badana yapılması gerekiyordu. Milli Eğitim Müdürü'nün girişimleriyle temin edilen boyalarla okulu boyadık'' dedi. Okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt da yapılan çalışmanın ardından okulun çehresinin değiştiğini, güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, ''Arkadaşlarımız yarı yıl tatilinde el birliğiyle çalıştı. Okulumuzu tepeden tırnağa boyadılar'' diye konuştu. Yurt, çalışmada emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.