"Tatile 1 hafta erken çıkmak için 15 yabancı futbolcu kart gördü"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, her yıl olduğu gibi bu sene de yabancı futbolcuların Noel tatili öncesinden isteyerek kart gördüklerini söyleyerek, “Bu hafta oynanan maçlarda 15 futbolcu cezalı duruma düştü, 11’i yabancı. Dün akşam oynanan Osmanlıspor-Beşiktaş maçı hariç..” dedi.

“Önümüzdeki hafta oynamayacaklar, koşarak ülkelerine tatile gidecekler, sezon arasına bir hafta erken başlayacaklar” diyen Semercioğlu, “Kimse bu uyanıklara dur demiyor mu?” diye sordu.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet’te “Noel uyanıkları...” alt başlığıyla yayımlanan (22 Aralık 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Her yıl olduğu gibi bu sene de yabancı futbolcular Noel tatili öncesinden bilerek isteyerek kart gördüler...

Kaçıp Noel tatiline gitmek için...

Bu hafta oynanan maçlarda 15 futbolcu cezalı duruma düştü, 11’i yabancı. Dün akşam oynanan Osmanlıspor-Beşiktaş maçı hariç...

Dzsudzsak (Bursaspor), Celustka (Antalyaspor), Mitrovic (Mersin İdmanyurdu) ve Bozhikov (Kasımpaşa) kırmızı kart gördüler...

Kweuke (Çaykur Rizespor), Vederson ve Nakoulma (Mersin İdman Yurdu), Donk (Kasımpaşa), Sow (Kayserispor), Fernandao ve Nani (Fenerbahçe) sarı kart cezalısı durumuna düştüler...

Önümüzdeki hafta oynamayacaklar, koşarak ülkelerine tatile gidecekler, sezon arasına bir hafta erken başlayacaklar... Kimse bu uyanıklara dur demiyor mu?

Hiçbir yönetici, hiçbir teknik direktör yok mu, Noel arifesinde kart görene cezayı yapıştırırım diyecek?

Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, “Bizimkiler Noel tatiline gidemez” dedi ama belki de Nani ve Fernandao bavullarını toplamıştır bile...

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