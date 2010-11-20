-TATİL DÖNÜŞÜ TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR BOLU (A.A) - 20.11.2010 - Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğa neden oldu. 9 günlük tatil için yaşadıkları yerlerden ayrılanların dönüş yoluna çıkmasıyla TEM Otoyolu Bolu geçişinde özellikle Ankara-İstanbul yönünde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul-Ankara yönünde ise henüz yoğunluk oluşmadığını belirten yetkililer, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. -ÇANAKKALE BOĞAZI- Kurban Bayramı tatilini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçirerek Çanakkale güzergahından İstanbul ve Trakya bölgesine gidecek vatandaşlar, dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor. Çanakkale Boğazı'ndan Avrupa yakasına geçecek tatilcilerin mağdur olmaması için deniz ulaşımı, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki hatlarında 4'er araba vapuru ile sağlanıyor. Bazı vatandaşlar ise Çanakkale ile Avrupa yakasındaki Kilitbahir köyü ve Çardak-Gelibolu arasında sefer yapan küçük feribotları tercih ediyor. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir içi ve şehirlerarası yollarda, trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için araba vapurlarının saatsiz çalıştığını bildirdi.