Tatilden dönüş çilesi başladı

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüşleri başladı. Tatilcilerin dönüş yolculuğu, Yalova’da Topçular feribot iskelesinde ve Bolu Dağı bölgesinde trafik yoğunluğunu artırdı.



Yarın iş başı yapacak çalışanlar, özellikle şehirlerarası trafiği yeniden hareketlendirdi. Dönüşlerde deniz yolunu tercih edenler Yalova’da Topçular feribot iskelesinde yoğunluğa sebep oldu. Öğle saatlerinden itibaren iskeleye gelmeye başlayan vatandaşlar araçlarıyla bekleme alanlarına alınarak feribota binmeyi bekliyor.



Tem Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Bolu geçişindeki trafik yoğunluğu da artarken, Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, güzergahta önlemlerini artırdı. İstanbul istikametinde uzun araç kuyruklar oluşurken trafik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çoğu zaman durma noktasına gelen trafikte sıkılan vatandaşların bir çoğu araçlarını dinlenme tesislerine çekerek trafiğin açılmasını beklemeye başladı. Yetkililer trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam edebileceğini belirttiler.



Öte yandan tatilcilerin dönüşü, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasında arabalı vapurlar önünde de yığılmalara neden oldu.



Meteoroloji uzmanları, sürücüleri sise ve buzlanmaya karşı uyarırken, tatil dönüşü, herhangi bir aksaklığın yaşanmaması içinse, Karayolları, Demiryolları ve Denizyollarında gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, özellikle şehirlerarası yolculuğa çıkacak olan sürücülerin araçları için zincir takoz ve çekme halatını bulundurmalarının hayati bir zorunluluk olduğu hatırlatmasını yaptılar.



Bayram tatilinin ilk ve son günlerinde kaza sayısının arttığını belirten yetkililer, tatilin ilk ve son günü yola çıkılmamasını öneriyor. Yetkililer, trafikte dikkat edilmesi gereken hususları ise şöyle sıralıyor:



öSürücü dinlenmiş, uykusunu almış olarak yola çıkmalı. Aşırı hız yapmamalı, yerine geç ulaşmayı göze almalı. Sürücü ve yolcular emniyet kemerlerini mutlaka takmalı. Trafik kurallarına uyulmalı, sabırlı olunmalı ve köprü üstü, viraj, tünellerde kesinlikle sollama yapmamalı.

