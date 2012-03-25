Tatilde interaktif zombi eğitimi almak ister miydiniz?

İngiltere'nin Reading kentindeki boş bir alışveriş merkezinde turistlere interaktif zombi deneyimi yaşatılıyor.

Sercan Tezcanoğlu'nun CNNTürk'te yer ala haberi şöyle; : Zed events adıyla lanse edilen etkinlikte 189 dolar karşılığında 4 saat boyunca zombilerle başbaşa kalmanız mümkün.

Zombi deneyimi için her seansta 15 kişi alınıyor.

Airsoft silahlarıyla donatılan bu kişiler zombilerle yapacakları "savaş" için önce bir eğitimden geçiyorlar.

Daha sonra da zombilerin arasına salınıyorlar.

Savaş iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde üzerinize doğru gelen zombilerden kaçarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

İkinci bölüm ise daha çok senaryolu bir video oyunu gibi. Size görev veriliyor ve siz zombilerle savaşarak görevinizi yerine getirmeye çalışıyorsunuz.

Organizasyonu düzenleyen ekip katılımcıların çelik gibi sinirlere sahip olması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca hız ve beyin gücü de gerekiyor.

Zed Events için Dawn of the Dead filmi ve Resident Evil'in bilgisayar oyunundan esinlenilmiş.

Londra'nın 30 dakika uzağında oldukça büyük ve boş bir alışveriş merkezinde yapılacak zombi savaşları bu yaza kadar yapılacak. Daha sonra alışveriş merkezinin yıkılacağı belirtiliyor.