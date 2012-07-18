Tatilde dünyanın en çok kilo aldıran ülkeleri belli oldu

Yeni bir araştırmaya göre bu yıl tatillerini Türkiye ya da Kıbrıs’ta geçirecek olan turistlerin kilo alma olasılığı, başka ülkelere gidenlerden daha fazla.

Fly Thomas Cook tarafından yapılan araştırmaya göre, kebap, köfte ve bakalavasıyla meşhur olan Türkiye ve Kıbrıs’a giden turistler, tatilleri sırasında ortalama 1.38 kg ile 1.5 kg arasında kilo alıyorlar.

Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gidenler de kilo alıyor. Portekiz’e giden turistler ortalama olarak 1.30 kg, ABD’ye gidenler ise 1.08 kg kilo alıyor.

Metin Güneş'in CNN Türk'te yer alan haberine göre, sağlıklı bir tatil isteyenler ise İrlanda, Kanada ya da Almanya’yı düşünebilirler. Araştırmaya göre ortalama bir turist sadece sadece bu üç ülkede kilo verirken, İngiltere’ye giden tursitlerde 0.24 kg kilo artışı meydana geliyor.

Ankete katılanların yarıya yakını tatilde kilo aldıklarını söylerken, beşte birden biraz daha fazla olan bir bölüm kilo verdiğini ileri sürdü.

En büyük değişimler erkeklerin bel genişliğinde görüldü. Kilo alan turistlerden erkekler ortalama 2.53 kg alırken, kadınlar sadece 0.65 kg aldı. Araştırmada suç sık sık dışarda yemek yemeye, fazla alkol tüketimi ve harketesizliğe yüklendi. Akdeniz otellerinin çoğunda görülen açık büfeler de kilit unsurlardan biri olarak gösterildi.

Tatilde kilo aldıran ülke sıralaması

1. Kıbrıs + 1.5kg

2. Türkiye + 1.38kg

3. Portekiz + 1.30kg

4. ABD + 1.08kg

5. Yunanistan + 0.92kg

6. Hollanda + 0.83kg

7. Fransa + 0.51kg

8. Avustralya + 0.5kg

9. İtalya + 0.44kg

10. Belçika + 0.33kg