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Yaşam

Tatil.com ödüllü bir yarışma başlattı

Facebook sayfası üzerinden uygulamaya katılacak olan kullanıcılar, seçtikleri haritaya göre genel kültürlerini sınayarak rakipleriyle yarışacaklar

10 Mayıs 2013 19:23

1998 yılından bu yana faaliyet gösteren tatil.com adlı tatil sitesi '8 soruda devr-i Alem' adlı bir yarışma düzenliyor.

Tatil.com’un Facebook sayfası üzerinden uygulamaya katılacak olan  kullanıcılar, seçtikleri haritaya göre Dünya ülkeleri ya da Türkiye’nin illeri arasında coğrafyadan, yemek kültürüne, tarihinden doğal güzelliklerine pek çok konuda genel kültürlerini sınayarak rakipleriyle yarışacaklar.

Oldukça canlı grafiklere sahip olan oyunda yarışmacılar, puan elde ettikçe farklı rütbeler kazanacak ve kampanya sonundaki büyük çekiliş için ekstra çekiliş hakkına sahip olacaklar.

Yarışmanın sonunda kazanan yarışmacılara, Vera Club Hotel Mare’de bir haftalık tatil, Güral Afyon Wellness & Convention Otel’de dört günlük bir dinlence ya da Likya Turu yapılacak çekilişle belirlenecek.

Ayrıca, her hafta en çok puan alan 5 kişi ise Tatil.com’dan yapacakları tatil harcamalarında kullanmaları için 50 TL’lik hediye çeklerinin sahibi olacak.

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