Tatilcilerin dönüşü sürüyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- MARMARA Bölgesi\'nden Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil yörelerine gidenlerin dönüşü devam ediyor. TEM yolu ve D-100 Karayolu\'nun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatillerini memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, bayramın son gününden itibaren dönüşe geçti. Karayollarında ise yoğunluk yaşanmaya başladı. Sakarya\'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli\'nin Derince ilçesi arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluştu. İzmit Bekirdere rampasında ise sabah saatlerinde yoğun ama akıcı bir trafik oluştu. Trafikteki yoğunluğun ilerleyen saatlerde ve pazar günü de devam etmesi tahmin ediliyor.

FERİBOTLAR KARŞILIKLI SEFER YAPIYOR

İzmir, Bursa, Yalova istikametinden gelen sürücülerin büyük bir bölümü Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları tercih etti. Ek seferlerle birlikte 19 feribot karşılıklı olarak sefer yapıyor. Feribot iskelelerinde de hafif bir yoğunluk var.

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