Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı!

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dünden itibaren başlattığı dönüş trafiği bugün öğlenden sonra hissedilir derecede arttı. İstanbul ile Anadolu arasında köprü konumundaki TEM’in Kocaeli geçişinde bazı noktalarda trafik, küçük kazalar nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Bayram tatili dönüş trafiği dün akşam hissedilmeye başlandı. Akşam saatlerinde Gebze Eskihisar’a sefer yapan İDO’nun Topçular İskelesi’nde yoğunluk başladı. İskele gişelerinden Yalova yönüne doğru 1 kilometreyi bulan araç kuyduğu oluşmasına rağmen yoğunluk saat 23.00 sıralarında sona erdi.

Trafikteki yoğunluk bugün saat 15.00’den itibaren karayollarında da hissedilir derecede arttı. Yarın da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olmasına rağmen, dönüşlerini yarına bırakmak istemeyenler yollara koyuldu. Ankara ve Eskişehir yönlerinden gelen araçların kesişme noktası olan Adapazarı’ndan itibaren İzmit’e kadar yoğun bir trafik akışı görülürken, Sapanca-İzmit arasında bu daha da arttı.

Zaman zaman trafik tıkandı

İzmit Bekirdere Rampası’nın başlangıcı da olan Kandıra turnikelerinin bulunduğu noktada, aynı zamanda Bursa yönünden gelen araçların da TEM’e katılımının yanı sıra burada yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle zaman zaman tıkanma görüldü. Karayolları ekiplerinin bakım ve onarım çalışmalarını da tamamlaması nedeniyle Göltepe Tünelleri geçildikten sonra trafik rahatladı.

Seferler artırıldı

İDO’nun Yalova Topçular Feribot iskelesinde de öğlenden itibaren yoğunluk başladı. Topçular -Gebze Eskihisar arasında normal günlerde 8 olan feribot sayısının 16’ya çıkarılması ve bekleme yapılmaksızın "doldur-boşalt" seferi yapılmasına rağmen öğlenden sonra iskele önünde kuyruklar uzamaya başladı. Daha çok İstanbul’a dönüş olduğundan, Gebze İskihisar iskelesinde ciddi bir yığılma olmadı. Bayram tatili dönüşünün yarın da devam etmesi bekleniyor.