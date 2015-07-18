Tatilcilerin dönüş çilesi başladı; Çanakkale İskelesi doldu taştı

Bayram tatili dönüşünü son güne bırakmak istemeyenler, Çanakkale İskelesi'nde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Büyük bölümü İstanbul'a dönecek olan tatilciler, bayramın ikinci günü olmasına rağmen 1 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu.

Çanakkale'de arife günü Eceabat İlçesinden araba vapuru ve feribotlarla bayram tatiline gitmek için yola çıkan ve yaklaşık 20 kilometrelik uzun araç kuyrukları oluşturan tatilcilerden bazıları, dönüşte aynı çileyi yaşamamak için bayram tatilini erken kesip, ikinci gün yola çıktı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde araba vapuru ve feribotlarla İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'a gitmek isteyen tatilciler, kent merkezi ile Gestaş Feribot iskelesinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Zaman'da yer alan habere göre, bayram dönüşü Çanakkale'de trafik yoğunluğu bugün saat 13.00'ten itibaren başladı. Ege ve Akdeniz'deki tatillerini yarıda keserek bayramın son günü araç kuyruğuna takılmak istemeyen tatilciler Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, hatlarında tarife olmaksızın çalışan araba vapur ve mini feribot ile Avrupa yakasına geçmek için beklemeye koyuldu. Dönüş yolundaki araçlar Çanakkale merkezinde araba vapuru iskelesine bağlanan Demircioğlu Caddesi güzergahında uzun kuyruklar oluşturdu.

‘Çanakkale hakikaten geçilmez’

İstanbul'dan ailesi ile gelen 18 yaşındaki Görkem Tükenmez, "Normalde İstanbul-Çanakkale arası 4-5 saatlik bir mesafe. Bu yolu tatile gelirken 12 saatte alabildik. Son güne kalmadan dönüşe geçtik. Ancak, yine bir değişiklik olmadı. Uzun araç kuyruklarıyla karşılaştık. Bayramda yaşanan bu tabloyu görünce 'Hakikaten Çanakkale geçilmezmiş' dedim. Her bayram bu sıkıntı yaşanıyor" dedi.

‘Bayramın son günü dönüşü düşünemiyorum bile’

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan, eşi ve çocuğuyla Küçükkuyu'ya tatile gelen 36 yaşındaki Kadir Tuğcu, "Öğrendiğimize göre Lapseki İskelesi boşmuş. Ne belediye, ne bölge trafik ekipleri ne de valilik tam olarak gereken önlemleri almıyor. Eğer bize Lapseki İskelesi'nde kuyruk olmadığı söylenseydi bu eziyeti yaşamazdık. Bugün bu eziyet yaşanıyorsa, bayramın son günü olan yarını düşünemiyorum bile" diye konuştu.

Öte yandan, trafik ekipleri, şehir içinde trafiğin aksamaması için yoğun çaba harcadı. Araçlara yol gösteren ekipler, trafiği rahatlamaya çalıştı.

Dönüş trafiği için yoğun önlem

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için geçen Çarşamba gününden itibaren yola çıkanların büyük bölümü dönüş hazırlıklarına başladı. Yarın yoğunlaşması beklenen trafik için tüm yollarda olağanüstü önlemler alındı. Yurdun dört bir yanından gelen araç trafiğinin kesiştiği TEM ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde de bayram öncesi alınan önlemler sürdürülecek. Bu arada denizcilik işletmeleri de tüm hazırlıklarını yarın beklenen yoğunluğa göre yaparken, bayram arifesinde Gebze Eskihisar Feribot İskelesi'nde yoğunluk bu kez ters yönde; Yalova Topçular'da gerçekleşecek.

TEM ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişi bayramın birinci ve ikinci günü sakindi. Kocaeli ve çevre illerden birçok kişi, trafiğin uygun olması ve İstanbul kent içi yollarının da boş olması nedeniyle bayramın birinci ve ikinci günleri İstanbul'a günü birlik gezmeye gitti.

Yoğun trafik bekleniyor

Özellikle uzak noktalardaki tatil bölgelerinden dönenlerin gece yola çıkmaları ve sabah saatlerinde de Yalova ve Kocaeli bölgelerine ulaşmaları bekleniyor. Yalova Topçular ile Gebze Eskihisar arasında bayram öncesinde olduğu gibi 19 feribot çalıştıracak. Gebze Eskihisar'dan gelen araç sayısı az olacağından, Topçular'dan Eskihisar'a gelecek feribotlar bekleme yapmaksızın geri dönecek. Yarın Yalova Topçular İskelesi'nde öğle saatlerine doğru araç kuyruklarının E-130'a kadar uzayabileceğini dikkate alan trafik ekipleri, burada alınacak önlemleri gözden geçiriyor.

Eskihisar-Topçular arasında 60 bin araç taşındı

Bu arada sadece İDO bayram arifesinde Çarşamba, Perşembe ve bayramın ilk günü olan Cuma günü toplam 60 bin 900 araç taşıdı. En fazla araç ise 22 bin 680 ile arife olan Perşembe günü taşındığı belirtildi.

TEM'de hassas noktalar

Anadolu'nun dört bir yanından gelen araçların kesişme noktası olan, İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan köprü konumundaki Kocaeli'de de Karayolları ve Bölge Trafik yoğun önlemler aldı. TEM'in Kocaeli il sınırları içinde İstanbul sınırına kadar her 5 kilometrede bir, uygun noktalarda trafik ekipleri bulundurulacak.

TEM'de Ankara yönünden gelen gelen araç trafiğine, başta Antalya olmak üzere Akdeniz ve İç Ege bölgelerinden gelen araçlar Sakarya'dan itibaren TEM'e katılıyor. Bu yoğun trafiğe Yalova ve Bursa yönünden gelen ve İzmit'te 'Kandıra Turnikeleri' olarak da bilinen Doğu Turnikeleri'nden TEM'e katılınca, bu noktadan itibaren sıkışma oluyor. Bekirdere Rampası'nın başlangıç noktası olan bu bölgede aynı zamanda viyadük ve tüneller geçilene kadar yol 2 şeride düştüğünden trafik yavaşlıyor. Bu nedenle de en büyük sıkışma burada oluyor. Trafik yetkilileri, sürücülerin burada sabırlı olmalarını, emniyet şeridini kapatmamalarını istiyor.

Ağır ilerleyen trafikte ayrıca bazı eski araçların özellikle radyatörlerinin su kaynatıp arıza yapmaları nedeniyle trafiğin durmasında etken rol oynadıkları da hatırlatarak, tüm araç sahiplerinin yola çıkmadan önce kontrolden geçirmeleri isteniyor. Bayram öncesinde olduğu gibi, dönüş trafiğinde de TEM'in İzmit Bekirdere Rampası, Gültepe viyadük ve tünel geçişlerinin yanı sıra, sürücülerin Körfez-Hereke arasındaki Mağaraburnu Mevkii'nde, Hereke Geçişi, Körfez Köprüsü bağlantı yolu çalışması nedeniyle trafik yan yola verilen Dilovası Rampası'nda çok dikkatli olmaları isteniyor. Yollarda alınan önlemler Pazartesi sabah saatlerine kadar sürdürülecek.