Tatilcilerin telefon şarjı problemine plaj çözümü

Pil ömrünü uzatmaya yönelik her tür araştırmaya rastlamanız mümkün. Mevcut akıllı telefonların pili, onları şarj etmeden bir veya iki günden fazla kullanmamıza izin vermiyor. Bir araştırmaya göreyse pil ömrünü uzatmanın çaresi, kumdan faydalanmaktan geçiyor.

Kumdan oluşan piller, temelde şu an kullandıklarımızdan çok da farklı değiller - yine lityum-iyon yapıya sahipler ancak anotlar için grafit kullanmak yerine kumdan faydalanıyorlar. Daha spesifik olmak gerekirse bu iş için işlenmiş, arıtılmış, ısıtılmış, üzerine tuz ve magnezyum eklenmiş plaj kumu kullanılıyor. Bu yaklaşımla oluşturulan pil, hem uygun fiyatlı, hem de çevre dostu oluyor. Dahası piller, teorik olarak standart lityum iyon pillerden üç kat daha uzun dayanabiliyorlar. Bunun nedeni, bu yolla oluşturulan silikonun gözenekli olması, dolayısıyla laboratuvarda üç kat daha yoğun enerji yoğunluğu sunabilmesi.

University of California ve Bourns College of Engineering tarafından geliştirilen ve nature.com'a konu olan piller, henüz laboratuvar aşamasındalar ve ne yazık ki gelecek vadeden diğer pil teknolojileri gibi beklemedeler.