TATİLCİLERE 258 LEZZET ADRESİ

T24 - Tatil yola çıkarken başlar. Yerel lezzetleri tatmayan bir gezi eksik kalır. Peki yolda ne yiyecek, gideceğiniz yerlerdeki yerel tatların en doğru adreslerini nasıl bulacaksınız? Uzun süredir yerel tatların izini süren Mehmet Yaşin, "Lezzet Durakları 2010" kitabında bu sorular için tam 258 yanıt veriyor.

Doğan Kitap tarafından yayımlanan kitap, önemli bir rehber niteliği taşıyor. Hürriyet'teki yazıları ile CNN Türk'teki programlarından da tanıdığımız Mehmet Yaşin, kitabının çıkış noktasını “Her şey nerede, ne yiyelim, sorusuyla başladı” diye özetliyor.

Her insan için genel bir sorundur; bilmediği bir yerlere gittiği zaman nerede yemek yemeli, neresi ortam olarak daha uygundur, o yörenin meşhur yemeği hangi lokantada tadılmalı, hangi mekân kendimizi güvende hissedeceğimiz kadar sağlıklı ve hijyenik, kesemize uygun şekilde nerede karnımızı doyurabiliriz… Bu sorular gezilere çıkan herkesin aklını kurcalar. Herkes “Nerede yemek yesem acaba?” kararsızlığına düşer. Yazar bu soruların cevabını şöyle veriyor:

“Gezilerde en zorlandığım şey, özellikle yörenin lezzetli yemeklerinin tadına bakabileceğim temiz bir yer bulabilmekti. Sonra, başta dostlarım olmak üzere birçok okurum da aynı soruyu bana sormaya başladılar. Yemeye, içmeye meraklı olduğum için, gezilerimde yemek yediğim lokantaların adreslerini, tadını unutamadığım yemeklerin adını defterime kaydediyordum. Günün birinde aklıma bu soruları yanıtlayan bir televizyon programı yapmak geldi. Program ummadığım kadar ilgi gördü. Lokanta adresleri yağmaya başladı. Eski programları kaçıranların ısrarları üzerine de bu kitap oluştu.”

Her bölgeden toplam 258 lezzet durağı anlatılıyor

“Lezzet Durakları”nın 2010 baskısında toplam 258 adres yer alıyor. Kitap, Türkiye’nin her bölgesinden zengin lezzet adresleri içeriyor. Bu adresler Marmara Bölgesi’nde 4 şehir ve 16 adresi, Trakya'da 3 şehir ve 13 adresi, Ege'de 9 şehir ve 75 adresi, Akdeniz'de 7 şehir ve 33 adresi, İç Anadolu'da 7 şehir ve 24 adresi, Karadeniz'de 15 şehir ve 51 adresi, Doğu Anadolu'da 5 şehir ve 20 adresi, Güneydoğu Anadolu'da da 5 şehir ve 27 adresi içeriyor.

Birinci kriter olan temizliği yerel tatlar, servis ve fiyatlar izliyor

Mehmet Yaşin’in ifadesiyle, kitabı oluşturan kriterler şöyle:

“Kitap için seçilen adresler, titiz bir çalışmanın sonunda belirlendi. Benim bildiklerim, okuyucuların gönderdikleri adresler, yöreyi bilenlerin önerileri, eşin dostun tavsiyeleriyle hazırlanan liste, çeşitli denetimlerden sonra son şeklini alıyor. Bu kitapta yer alabilmenin en önemli kriteri tabii ki temizlik. Ekibimiz mutfaktan tuvalete kadar titiz bir çalışma yapıyor. İkinci kriter ise mönüde yerel tatların bulunması. Bunu servis, fiyat gibi diğer faktörler izliyor. Tabii yaşı 50’yi geçmiş mekanlar doğal olarak listenin baş köşesinde yer alıyorlar. Kitapta yer alan adresler, her üç ayda bir çeşitli yöntemlerle denetleniyor. Kriterlerimize uymayanlar gelecek baskılardan çıkarılıyor, yerlerine yenileri ekleniyor.”

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Lezzet durağı nerede, orada ne yiyebilirsiniz?

Mehmet Yaşin kitabındaki her adres için, öncelikle bulunduğu bölgeye ilişkin görüşlerinden bahsediyor ve genel bilgilendirme yapıyor. O yörenin meşhur olan yemeklerini hatırlatıyor. Daha sonra bu yöresel yemeğin en iyi nerede bulunacağına dair adresleri veriyor.

Verilen adrese gittiğinizde orada neler yiyebileceğinize dair detaylar da yazar tarafından ihmal edilmemiş. Söz konusu lokantanın konumu ve mekân ile ilgili tasvirler de yapan Yaşın, atmosferle ilgili bilgiler veriyor. Yazar yer yer yemeklerin kerametini okurla paylaşırken, yemeklerin kökenine dair bilgilendirmeyi de ihmal etmiyor. Yazar hem bazı mekânların tarihsel bilgilerini veriyor, hem de o şehre ait görülmesi gereken bazı yerleri okur ile paylaşıyor.

Her mekâna değerlendirme ve oylama

Her restoranla ilgili olarak“Mehmet Yaşin değerlendiriyor” bölümü de yer alan kitap mekânların ve yemeklerin çeşitli fotoğraflarıyla zenginleştirilmiş.

Son bölümde servis, temizlik gibi kriterlere bağlı olarak mekânların oylaması yer alıyor. Mekânlara ait iletişim adresleri ise yine son kısımda yer almakta. Kitabın içinde sadece yemek mekânlarının adresleri değil, aynı zamanda yöresel tatlıların olduğu adresler de “görülecek yerler ve tadılması gereken lezzetler” olarak belirtilmiş.

'Damağınız bayram edecek'

“Lezzet Durakları 2010”un arka kapak yazısı şöyle:

“Mehmet Yaşin üç yıldan beri 'Lezzet Durakları'nın peşinde koşuyor… Keşfedilen durak sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Elinizdeki Lezzet Durakları’nda önceki baskılardan daha çok adres bulacaksınız. Bu adresler sadece büyük kentlerle sınırlı değil. Yol üstündeki köylerle ve ilçelerdeki lezzet noktaları da bu son baskıda yer alıyor. Tatil mevsimi geldi çattı. Bu kitabı çantanıza, arabanızın torpido gözüne koymadan sakın yola çıkmayın. Buradaki adresler sayesinde damağınızın bayram edeceğinden emin olabilirsiniz.”