Tatilciler villaya yöneldi

T24- Turizmde kriz öncesi rekor yılını yakalamaya soyunan Türkiye’de fiyatı makul ekonomik otellerin erken doluluğa ulaşması, tatil yapmak isteyenleri alternatif seçeneklere yöneltti. Bu kapsamda günlüğü 200 liradan başlayan fiyatlarla kiralık olarak bekleyen villalar yerli-yabancı çok kişilik tatilci gruplar tarafından tercih edilmeye başlandı.







İnternet üzerinden villa kiralayan şirketlerin temsilcileri ekonomik kriz nedeniyle tatil bölgelerinde ev sahiplerince kullanılmayan villaların sayısının artmasıyla, villa turizminin daha popüler olduğunu söylediler. Oturmaya temiz olarak hazırlanan villalarda su, elektrik, tüpgaz ve bahçe bakım masrafları fiyata dahil durumda bulunuyor. Toplam ücretin yüzde 25’i kapora olarak alınıyor.



İNGİLİZLERİN İLGİSİ VAR, RUSLAR YOLDA





İnternette ‘villadatatil.com’ adresli sitede hizmet veren Meavilla şirketinin ortagı Serdar Sivritepe, “8-9 kişilik aileler ve kendi aralarından iyi anlaşan gruplar villa kiralama yöntemiyle tatile geliyorlar” diye konuştu. Öte yandan villa turizminde özellikle havuzu çevre tarafından görünmeyen villaların yoğun talep gördüğünü belirten ‘tatilvillam.com’ internet sitesinin sahibi Baransel

Grup’un Başkanı İzzet Kara ise "Bu özelliğiyle Türk aile yapısına da daha uygun durumda” diye konuştu. Kara, İngilizlerin yanı sıra bu yıl Rusya’da açtıkları acente ile Rus turistlere de hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.



LÜKSÜ DE VAR EKONOMİĞİ DE





Yüksek sezon fiyatları günlük olarak 200 ile 600 lira arasında olan villalarda bu rakam lokasyon, kalite, büyüklük ve içinde bulunan eşyalar gibi barındırdığı özelliklerine göre değişiyor. Tatil fiyatının yüzde 25’i ise kapora veriliyor. Her villanın en az 6 yatağı bulunuyor. Buradan bakılınca yüksek sezonda 5 yıldızlı bir otelde bir kişinin yapacağı tatil fiyatına, neredeyse bütün aile tatil yapabiliyor.