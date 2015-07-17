Tatilciler gitti ama İstanbul'da hâlâ trafik var

Tatilcilerin İstanbul’u boşaltması nedeniyle, bayramın ilk günü sabah saatlerinde trafikte yaşanan rahatlama, öğleden sonra, TEM yolu, Ankara istikameti ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde kâbusa dönüştü.

Trafik haritalarında Avrupa yakasından Anadol yakasına geçişlerde iki köprüde de yoğunluk yaşandığı görülürken. Boğaziçi Köprüsü çıkışında da trafik durma noktasına geldi.

Köprü geçişlerinin ücretsiz olmasına rağmen, Maslak’tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne bir saatte ulaştığını söyleyen sürücü, "İstanbul boşaldı diyorlar, ama maalesef.Ümraniye’ye bayramlaşmaya gidiyoruz" dedi.

'Yol açık olur diye bayramı bekledik'



Esenyurt’tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 2-3 saatte ulaştığını söyleyen bir başka sürücü ise, "Bayramın birinci günü yol açık olur diye düşünerek bekledik. Gümüşhane’ye gidiyoruz. Esenyurt’tan Fatih Köprüsü’ne 2-3 saatte geldik"dedi.

19:00 itibariyle trafik yoğunluk haritası şöyle.