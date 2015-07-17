Arefe günü meydana gelen kazalarda 20 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı öncesinde şehirler arası yollarda yoğunluk yaşanırken, arife günü meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen kazalar şöyle:

Erzurum Aziziye ilçesi Kuzey Çevreyolu Beypınar Mahallesi yakınlarında Muhammer Açabay yönetimindeki 17 HY 442 plakalı otomobil, Karasu Nehri'ne yuvarlandı. Suda ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ile Mihriban, Kadir, Murat Ülkühan, Gökçe Kağan Açabay ve kimliği belirlenemeyen bir çocuk hayatını kaybetti.

Erzurum - Bayburt karayolu Çalıdere köyü mevkisinde, İran uyruklu 7 kişinin bulunduğu 49 D 209-10 plakalı otomobil, ilk belirlemelere göre yaklaşık 3,5 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, ters dönen araçta sıkışan 3'ü çocuk, 2'si kadın ve 2'si erkek olmak üzere 7 kişiyi çıkardı. Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi öldü, 5 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'da TEM Otoyolu Yeşil Yayla mevkisinde Erol Çelik'in kullandığı 26 KV 489 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde durakladığı belirtilen Cihangir Kara idaresindeki 22 LE 719 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü Cihangir Kara, yakını Gülizar Kara ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, hafif ticari aracın sürücüsü Erol Çelik ile beraberindeki Fecri ve Adnan Çelik ise yaralandı.

Ankara Kızılcahamam'da, İstanbul'dan Ankara'ya giden Ali Zeyrek yönetimindeki 48 VG 777 plakalı kamyon, TEM otoyulunun Çeltikci gişeler mevkisinde aynı istikamette emniyet şeridi üzerinde arıza yapmış olarak duran Coşkun Yokuşun sürücülüğünü yaptığı 49 AV 205 plakalı minibüs ve minibüsün önündeki Rıza Şentürk'ün kullandığı 06 HAE 33 plakalı çekiciye çarptı. Kazada minibüste bulunan Mehmet Yaman (39) hayatını kaybetti, İbrahim Başkurt (30) ve Mustafa Gül (38) yaralandı.

Ankara Kızılcahamam Bağören mevkisinde Yunus Akman idaresindeki 06 EU 6018 plakalı araç, TEM otoyolunda Muhsin Güler yönetimindeki 31 R 2238 plakalı çekiciye bağlı 34 DB 4472 plakalı dorseye arkadan çarptı. Kazada sürücü Yunus Akman (38) olay yerinde ölürken, araçta bulunan Meryem Akman (37), Beydanur Akman (16), Enes Akman (19), Mustafa Akman (21) ve Samet Boyacı (20) yaralandı.

Afyonkarahisar'da, Ali Çelik yönetimindeki 35 KB 4213 plakalı otomobil, 35 NC 1058 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada Yasin Çelik yaşamını yitirdi, Ali Çelik ile Fadime Çelik ise yaralandı.

Giresun Yağlıdere ilçesine bağlı Palaklı Mahallesi'nde, Ağabey Yanbul yönetimindeki 34 DSC 44 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada Mustafa Durmuş öldü, sürücü Yanbul ve Nazile Durmuş yaralandı.

Erzincan-Erzurum karayolunun 12. kilometresi Ganiefendi çiftliği mevkisinde, İsmail Tercan (60) yönetimindeki 24 UC 268 plakalı otomobil, asfalt çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda karşı yönden gelen Tuncay Yılmaz (30) idaresindeki 24 EV 595 plakalı tırla çarpıştı. Kazada sürücülerden Tercan yaşamını yitirdi, Yılmaz yaralandı.

Trabzon'un Of ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 JV 1920 plakalı otomobil önce yol kenarında yürüyen Sefa Hacıbektaşoğlu'na (17) çarptı. Hacıbektaşoğlu hayatını kaybetti.Bursa İnegöl'de Erol Çetinkaya idaresindeki 34 EY 6345 plakalı otomobil, Deydinler Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobilde sıkışan Çetinkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Karadeniz sahil yolunda 06 FH 0254 plakalı otomobil, Kavaklar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Bilgehan'a (57) çarptı. 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Bilgehan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karaman'da merkeze bağlı Akçaalan köyü yakınlarında Ali Yalçın (37) yönetimindeki 70 EV 278 plakalı traktörün römorku devrildi. Römorkta bulunan sürücünün eşi Dilek (30), kızları Dilara (9) ve Sevde Özlem Yalçın (10) yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevde Özlem Yalçın, yaşamını yitirdi.

Yozgat-Sivas karayolu Mercimekler Kavşağı'nda Talip Sağır (26) idaresindeki 59 UE 696 plakalı otomobil Şerif Karabulut (46) yönetimindeki 66 LZ 689 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Abdullah (46), Rukiye (35) ve Tuğçe Keş (17), Tuğba (24) ve Mehmet Berat Sağır (2) yaralandı.

Tokat'ta, Mürsel Ergen (37) idaresindeki 16 HY 160 plakalı otomobil Turhal karayolu Taşlıçiftlik köyü yakınlarında, Recep Ağ (41) yönetimindeki 60 HP 099 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet

Erdem, Sami Ay, Ayşegül (14) ve Tuğba Ergen (13) yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Aycan Beştepe yönetimindeki 01 BMG 04 plakalı otomobil, Siverek karayolunun 30. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ile otomobildeki Yılmaz ve Emirzal Öztunç, Yusuf Ali Bostancı, Sevilay, Mücahit ve Hilal Beştepe yaralandı.

Tekirdağ-Malkara yolunda, Çanakkale istikametine giden Yusuf Görkay (42) yönetimindeki 34 LJ 7341 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Malkara-Şarköy kavşağındaki yön tabelasına çarptı. Kazada, sürücü Görkay ile araçtaki Derya Gökalp (35), Ömer Altan (43), Süleyman Görkay (20), Kübra Altan (33) ve Ahmet Bertuğ Altan (6) yaralandı.

Kırıkkale'den Kayseri'ye giden Vahdettin Çelik'in kullandığı 34 FY 9369 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri karayolu İnanç köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile 1'i çocuk 3 kişi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yozgat-Ankara karayolunda Turgay Kurt'un kullandığı 34 UH 1910 plakalı otomobil, Kuyumcu köyü yakınlarında yol kenarındaki kayalıklara çarparak takla attı. Yaralı sürücü ile Muhammet Emir, Ahmet ve Kudret Kurt, 112 Acil Servis ekiplerince Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'dan Manavgat yönüne giden Erdem Çiçek'in kullandığı 07 LNU 93 plakalı otomobil, Manavgat Ziraat Odası fidanlı civarında beton bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan ve yaklaşık 15 metrelik uçurumun kenarında asılı kalan otomobilden kendi imkanlarıyla yaralı halde çıkan sürücü Çiçek, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'da, Cafer Sarı idaresindeki 43 DA 120 plakalı tır, Eskişehir karayolunun 3. kilometresinde devrildi. Kazada, sürücü Cafer Sarı yaralandı.

Sakarya Arifiye ilçesinde, ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.Y (17) idaresindeki 34 JSU 46 plakalı otomobil, Sarısu mevkisinde önce kaldırıma sonra karşı yönden gelen sürücüleri tespit edilemeyen 54 B 4097 plakalı motosiklete ve 81 DD 054 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklette bulunan Habib ve Mehmet Durmuş yaralandı.