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Yaşam

Tatilciler gidiyor; İstanbul'da trafikte son durum ne?

Bayram tatili için tatilciler yola çıktı...

23 Haziran 2017 21:11

Ramazan Bayramı için, tatilciler yollara çıktı.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artmaya başladı. Özellikle İstanbul'un çıkış noktalarındaki gişelerde uzun araç kuyruğu oluştu. Çamlıca gişeler, Mahmutbey, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında göze çarpan noktalar.

Anadolu yakasında TEM ve D-100'deki trafik Kocaeli sınırına dayanmış durumda. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 48 olarak gösteriliyor. Akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

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