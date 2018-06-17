Tatilciler dönüyor, trafik yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı dönüşü otoyollarda ve tatil beldelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram dönüşü trafik yoğunluğu cumartesi akşamından başladı. İstanbul’a dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor.

Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası, Kartepe ve Çayırova mevkisinde yolun iki şeride düştüğü bölgelerde akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu devam ediyor. Yoğunluk zaman zaman Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.

Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, yetkililerden de kurallara uyulması çağrısı yapılıyor.