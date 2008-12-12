Tatilciler, dönüşte buzlanma ve sise dikkat

Tatil dönüşü yola çıkacak sürücüleri doğuda buzlanma ve sis, batıda ise hafif yağışlı bir hava bekliyor.



Bugün Türkiye’nin batısı Ege’den başlayarak yağışlı havanın etkisine giriyor. Ege kıyılarında İzmir, Manisa ve Aydın’da başlayan sağanak yağışlar, Kütahya ve iç kesimlere ulaşacak. Marmara Bölgesi de bu akşamdan itibaren yağışlardan etkilenmeye başlıyor. Trakya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevresinde yağmur görülecek



Cumartesi günü Marmara ve Ege Bölgesi’nde hafif yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışların fazla kuvvetli olması beklenmese de, zaman zaman ulaşımda olumsuzluklar yaşanmasına neden olabilir.



Yarın akşam saatlerinde Bolu, Eskişehir, Ankara çevresine ulaşacak yağışlar, kısa süreli ve hafif karla karışık yağmur şeklinde görülecek.



Yağışların Kütahya ve iç Ege’de de karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.



Pazar günü Marmara ve Ege’de yağışlar zayıflıyor, Pazar akşamı Trakya, Çanakkale çevresi ile kıyı Ege’de yağmur olabilir.



Doğu ‘sıfır’ın altında



Doğu’da ise kar yağışı beklenmiyor. Hafta sonu hava parçalı bulutlu, ancak sıcaklıklar Sivas’tan itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Bingöl, Van ve Ağrı’da 0’ın altında seyredecek.



Doğu’da gece sıcaklığı Erzurum’da -26, Ardahan’da -23, Kars’ta -22, Sivas’ta -15, Bingöl’de -10, Malatya’da -9 dereceye kadar düşüyor.



Buzlanma ve sise dikkat



Uzmanlar, doğuya gidecek sürücüleri oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı uyarıyor.



Hafta sonu rüzgârlar güney ve güneydoğu yönlerden hafif eseceğinden, oluşabilecek sis görüş mesafesini düşürebilir.

