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Yaşam

Tatilciler dönüş yolunda, trafik İzmit'te başladı

TEM'de bazı kamyon ve tırların, yoğunluk nedeniyle emniyet şeridi ve dinlenme tesislerinde beklediği görüldü

22 Mayıs 2017 03:27

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonu tatiliyle birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, dönüş yolunda İzmit TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu.

Hafta sonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birleşmesiyle 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, dönüş yolunda İzmit TEM otoyolunda yoğunluk oluşturdu.  Çeşitli kentlerde tatilini geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle TEM otoyolunun İzmit Bekirdere rampasında İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Bazı kamyon ve tırların, yoğunluk nedeniyle emniyet şeridi ve dinlenme tesislerinde beklediği görüldü.

TEM otoyolunun Ankara istikametinde ise trafik akışında aksama yaşanmadığı gözlendi.

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