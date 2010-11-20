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Yaşam

TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA  SAKARYA (A.A)

20 Kasım 2010 22:20

-TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA  SAKARYA (A.A) - 20.11.2010 - Kurban bayramı tatilini şehir dışında geçiren tatilcilerin dönüşü nedeniyle Sakarya'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.  Bayram tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların İstanbul'a dönüşü nedeniyle TEM otoyolunun Sakarya Köprüsü ve Sapanca mevkisi ile D-100 karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.  Trafik ve karayolları ekipleri bazı bölgelerde durma noktasına gelen trafik akışını sağlamak için çalışmalarını artırdı.   Yetkililer, yoğunluğun bazı noktalarda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle arttığını belirterek, vatandaşların trafik kurallarına uyması ve belirlenen hız limitleri dahilinde seyretmesi gerektiğini ifade etti. 

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