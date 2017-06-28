Tatilciler dönüş yolunda; işte yoğun bölgelerde trafik durumu

Ramazan bayramı tatili sonrasında büyük şehirlere dönüşler sebebiyle ana yollarda ve kavşaklarda trafik yoğunluğu gözleniyor. İstanbul'da özellikle TEM otoyolu Silivri-Büyükçekmece arasında yoğunluk yaşanıyor. İlerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Yine Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk göze çarpıyor. Ayrıca İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ve Karacabey-Bursa karayolunda önemli bir yoğunluk var.

İstanbul

Ramazan Bayramı tatili sonrasında İstanbul'a dönüşler nedeniyle TEM ve E5'in bazı kısımlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasında şehir içi yoğunluk yüzde 20 seviyesinde görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndün her iki yöne geçişte yoğunluk yaşanmazken TEM otoyolunun İstanbul yönü Silivri ve Büyükçekmece arasında yoğunluk yaşanıyor. Mahmutbey Gişeler mevkisinde İstanbul yönüne araç yoğunluğu dikkati çekiyor. E5'te ise Silivri-Büyükçekmece arasında yoğunluk yaşanıyor.

İzmir

İzmir'i diğer kentlere bağlayan yollarda bayram tatili dönüşü nedeniyle araç yoğunluğu oluştu. Öğleden sonra başlayan trafik yoğunluğu polis helikopteriyle de kontrol edildi.

Tekirdağ

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Bolu Dağı

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler, Anadolu Otoyolunun Yumrukaya Viyadükleri, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli ile viyadüklerde trafiğin aksamasına neden oluyor.



Balıkesir-Bursa

Balıkesir ve Ege Bölgesi'ne giden Bursalı ve İstanbulluların dönüş yolunda, Karacabey-Bursa karayolunda yoğunluk yaşanıyor. İzmir ve Çanakkale yollarından gelen araçların yoğunluk oluşturduğu yolda, trafik güçlükle ilerliyor. Dönüş yolundaki tatilciler, Karacabey Harası mevkisinden Uluabat Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Zaman zaman durma noktasına gelen ve maddi hasarlı kazaların da yaşandığı trafikte, sürücüler sıcak havada zor anlar yaşadı. Karacabey Bölge Trafik Ekipleri ise sinyalizasyon sistemini geçici olarak iptal ederek kontrollü geçiş sağlıyor.

Edremit-Bandırma

Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin yanı sıra Anadolu'nun farklı illerinden Edremit Körfezi'ne gelen tatilciler, bayramın son günü dönüş için yollara çıkınca Çanakkale-İzmir, Çanakkale-Balıkesir karayollarında araç yoğunluğu oluştu.

Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi gibi iç turizmin ilgi odağı tatil beldelerinin bulunduğu Edremit Körfezi'nden geçen yol güzergahının özellikle kavşak noktalarında aşırı yığılmalar yaşanıyor. Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bırakıyor. Ekipler, araç yoğunluğunu azaltmak için çaba harcarken, vakaya ulaşmak için yola çıkan 112 Acil Servis ambulansları ise trafik nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Dönüş yolunda deniz yolculuğunu tercih eden tatilciler de Bandırma ilçesindeki iskelede yoğunluğa neden oldu. İskeleye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bandırma-İstanbul arasında karşılıklı 13 deniz otobüsü ve feribot seferi yapılıyor. Yetkililer, ilerleyen saatlerde araç trafiğinin daha da yoğunlaşacağını bildirdi.

Çanakkale



Çanakkale'de de sabah saatlerinde başlayan yoğunluk akşam saatlerine doğru üst seviyeye çıktı. Feribotla Avrupa yakasına ulaşmak isteyen yüzlerce araç Çanakkale kent merkezinde 1,5 kilometreyi bulan kuyruğa neden oldu. Araçlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü olarak beklemeye alındı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için seferlerin saatsiz olarak yapılmaya devam ettiğini belirtti. Yetkililer, araç yoğunluğu bitine kadar seferlerin bu şekilde yapılacağını kaydetti.

Denizli-Antalya



Ramazan Bayramı tatilinden dönenler, Denizli-Antalya karayolunda yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilinin son gününde Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisi ile Denizli-Afyonkarahisar karayolunun Kaklık mevkisinde artan trafik yoğunluğu sürekli olarak denetleniyor. Trafik polisleri bazı noktalarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına müdahale etti.