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Tatilciler çile çekmemek için dönüş yoluna erken başladı

Ramazan Bayramı için şehir dışına çıkanlar, dönüş yoluna tatilin bitmesinden bir gün önce çıktı

29 Temmuz 2014 21:17

Ramazan Bayramı için İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerden gelip Çanakkale'den geçen vatandaşlardan bazıları dönüşe başladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, vatandaşların dönüş için yollara tatilin bitişinden bir gün önce çıkması nedeniyle Çanakkale trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelerek, Çanakkale Boğazı'ndan geçmek isteyenler, kontrollü şekilde Feribot İskelesi'ne gönderiliyor.

Bölgede deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, tatilcilerin mağdur olmaması için boğaz hattında 11, Geyikli-Bozcaada güzergahında iki, Kabatepe-Gökçeada yönünde üç olmak üzere 16 feribotun seferlerini, tarifedeki saatleri göz önünde bulundurmadan sürdürüyor.

 

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