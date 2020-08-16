Tatilciler, "çamuru cilde iyi geliyor" diyerek Salda Gölü sahilinde birden fazla çukur açtı

Dünyaca ünlü Salda Gölü, son dönemlerde yerli-yabancı turist akınına uğradı. Ancak Salda sahilindeki çamurun cilde iyi geldiği iddiası üzerine, turistler göl kenarında çukurlar açtı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran’da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Mars’taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye’nin her bölgesinden ziyaretçi, akın akın Salda’ya geliyor.

"Şifa olsun" diye çukur açmışlar

Salda Gölü’nü 1 Haziran’dan bu yana 250 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü’nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine ‘Beyaz adalar’ bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı. Oluşan çukurların etrafı çevrilerek kapatıldı.

Gölde görevli jandarma ekipleri, şezlong ve buna benzer malzemelerin kullanılması, çadır kurulması, ateş yakılması, şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, kıyıda çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün içinden ve kıyıdan kum ve çamur alınması ve sigara içilmesinin yasak olduğu yolunda uyarıda bulunuyor.