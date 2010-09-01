-TATİLCİ REFERANDUMU CİDDİYE ALDI ANTALYA (A.A) - 01.09.2010 - Ramazan Bayramı'nı güneydeki konaklama tesislerinde geçirecek Türk turistin, 12 Eylül'deki referandum dolayısıyla, tatillerini bir gün önce bitirerek, oy kullanmak üzere evlerine dönecekleri bildirildi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, Ramazan Bayramının ertesi günü halk oylaması yapılacağını hatırlatarak, ''Bayram tatiline gelenlerin yüzde 80'i 11 Eylül'de geri dönüyor'' dedi. Hacısüleyman, 2007 yılındaki milletvekili genel seçimlerinin de yaz sezonunun ortasına denk geldiğini, o dönemde oy kullanmak için tatilini yarıda kesenlerin oranının düşük olduğunu belirterek, ''Geçmişte seçim için tatilini bölmeyen Türk turistin referandum için tatillerini böldüğü görülüyor. Bu da Türk tatilcilerinin oy kullanma bilincinin çok geliştiğini gösteriyor'' dedi. Hacısüleyman, yüksek turizm sezonunda olunması nedeniyle turizmcinin, referandum dolayısıyla hiç bir sıkıntı çekmeyeceğini, tatile çıkmak isteyen yerli turistin, 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle yeni rezervasyon yaptırdığını kaydetti. -TÜRK TURİST BİR GÜN ÖNCE EVLERİNE DÖNECEK- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Volkan Şimşek ise Ramazan Bayramı'nın sezonun en iyi dönemi olan eylül ayında olması nedeniyle otellerin dolu olacağına dikkati çekti. Referandumun 12 Eylülde yapılacağını bilen yerli turistin rezervasyonlarını 11 Eylül tarihine kadar yaptırdığına işaret eden Şimşek, şunları söyledi: ''Tatilcilerin büyük bölümü 11 Eylül Cumartesi günü otelden ayrılırken, kalanlar ise 12 Eylül sabahı uçaklarla ayrılarak oy kullanmaya gidecekler. Türk tatilcilerin büyük bölümü referandum için bir gün önceden evlerine dönecekler. Bayramın son gününde otellerdeki Türk müşteri sayısında görülecek azalma, yurt dışı yabancı pazarların çok aktif olması nedeniyle fark kapanır. Bu nedenle referandum nedeniyle otellerde bir sıkıntı yaşanmaz.'' -YURT DIŞI TURLARINA GİDENLER 11 EYLÜLDE DÖNECEK- Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise referandumun yerli turistleri tatilden alıkoymadığını, ancak tatil planlarının da referanduma göre gerçekleştirildiğini belirtti. Vardar şunları söyledi: ''Şubat ayında başlattığımız erken rezervasyon kampanyası dolayısıyla yurt içi tatil paketleri çok talep görmüştü. Özellikle Eylül ayına büyük talep var. Güney illerindeki otellerde Ramazan Bayramında doluluk yüzde 100 olacak. Otellerin doluluğu şu anda yüzde 90'a ulaştı. Bayram tatilini otellerde geçirenlerin yüzde 65'i 11 Eylül günü evlerine dönerken, yüzde 35'i ise pazar günü erken saatlerde uçakla evlerine dönerek oy kullanacaklar. Okullar 20 Eylülde açılacak. Bu nedenle tatile çıkmak isteyen aileler 13 Eylül tarihinden itibaren rezervasyon yaptırıyorlar. Yurt dışı turlarını ise Cumartesi'den Cumartesiye yaptık. Yurt dışında olanlar 11 Eylül Cumartesi günü dönecek. Kısa tura gidenler ise 12 Eylül Pazar günü erken dönerek referandumda oy kullanacaklar.''