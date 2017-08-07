Tatilci de turizmci de tatil kararını bekliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Vatandaşların tatil planlarını daha rahat yapabilmesi, ekonomik ve avantajlı tatil seçenekleri değerlendirebilmesi için Kurban Bayramı tatilinin süresi bir an önce açıklanmalı" dedi.

Turizm sektörü temsilcileri, vatandaşın bayram tatili planlarını daha iyi yapabilmesi için bayramdan önceki Pazartesi ve Salı günleriyle arife gününü de içine almak üzere, 26 Ağustos Cumartesi gününden 4 Eylül Pazartesi gününe kadar toplam 10 günlük tatil önermişti.

İkinci seçenek olarak da arife gününün Zafer Bayramı ile birleştirilmesiyle Kurban Bayramı tatilinin 30 Ağustos Çarşamba gününden 4 Eylül Pazartesi gününe kadar toplam 6 güne çıkarılması önerilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, geçen hafta gazetecilerin Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına, birleştirme kararı alınıp alınmadığına ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, "Henüz belli olmadı. Belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz" dedi.

"Hem vatandaşlar hem de turizmciler, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusuna yanıt bekliyor."

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, bayram tatilinin süresinin belirlenip açıklanmasının turizm sektörünün bileşenleri kadar tatil planı yapan vatandaşlar açısından da önemli olduğunu söyledi. "Hem vatandaşlar hem de turizmciler ’Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?’ sorusuna yanıt bekliyor" diyen İşler, şu görüşleri dile getirdi:



"Yurt içinde tatil planları yapan vatandaşlarımızın yanı sıra gurbetçi olarak adlandırdığımız, ’Komşunu da al gel’ diye seslendiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımız da var. Seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, turist rehberleri hep bu sorunun yanıtını bekliyor. Konaklama tesisleri ve acenteler açıklanacak tarihlere göre tatil paketleri, kampanyalar hazırlar. Bunun promosyonlarını ve aksiyonlarını düzenler. Bu da yurt içindeki ve yurt dışından gelecek tüketicilerin yararına olur. Tüketiciler böylece daha ekonomik tatil olanağına kavuşur."



Yurt dışından gelen turist sayısının azalması nedeniyle turizm sektörünün umudunu yerli turiste bağladığını anlatan TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Sektörün gözü, kulağı hükümetten gelecek haberde" dedi. Sektörü tatilin altı veya on gün olarak kararlaştırılıp ilan edilmesini beklediğini söyleyen İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı turist gelmiyor. Sektör sıkıntıda"

"Yabancı turist gelmiyor. Sektör sıkıntıda. Umut yerli turistte ve gurbetçilerde. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli değil. Vatandaşlar bu nedenle tatil planlarını yapamıyor. Vatandaşlar ilan edilecek tarihe göre turizmcilerin sunduğu seçenekleri değerlendirerek bir karara varacak, tatilini planlayacak. Belki çalıştıkları kurumlardan ona göre izin alacak, bütçesini hazırlayacak. Vatandaşların tatil planlamalarını daha rahat yapabilmesi, avantajlı ve ekonomik seçeneklerle buluşması için Kurban Bayramı tatilinin süresi bir an önce açıklanmalı. Bu hem zor durumdaki sektörün hem de vatandaşların yararına olur."