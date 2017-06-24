Tatilci 50 aile, otel kapısında kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki dört yıldızlı bir otele internet ve telefonla rezervasyon yaptıran 50 aile, aynı odanın çok sayıda kişiye satılması nedeniyle kapıda kaldı. Polis, otelin işletmecisi S.G.'yi arıyor.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 140 kişi, ödeme yaptıkları otelin işletmecisinin iflas ettiğini duyurup ortadan kaybolması nedeniyle mağduriyet yaşadı.Büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir'den bayram tatilini geçirmek için internet üzerinden oda satın alarak İçmeler Mahallesi'ndeki 70 odalı otel Hotelus Royal'a gelen tatilcilere "Hotelus: Şirketimiz yaşanan genel krizden dolayı iflas etmiştir. Size hizmet veremeyeceğiz. İade ödemeleriniz için finans kuruluşunuzla irtibata geçiniz" şeklinde kısa mesaj atıldı.

Otel çalışanların maaşlarının uzun süredir alamadığı, sezon sonuna kadar ucuz fiyata binlerce rezervasyon yapıldığı iddia edilirken otel işletmecisi S.G. ortadan kayboldu.

Ne olduğunu anlamaya çalışan tatilciler otel çalışanlarının da maaşlarını alamadıklarını öğrenince dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.