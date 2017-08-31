Tatil yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA\'nın Merzifon İlçesi\'nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet tarlaya uçtu, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Merzifon- Samsun karayolunun Kayadüzü Mevkii\'nde meydana geldi. İstanbul\'dan Kurban Bayramı tatili için Trabzon\'a giden 44 yaşındaki Dursun Uzunoğlu, yönetimindeki 41 VA 023 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulup yol kenarındaki tarlaya uçan kamyonettekilerden sürücünün eşi 35 yaşındaki Fatma Uzunoğlu öldü, sürücü ile çocukları 15 yaşındaki İlker ve 4 yaşındaki Kasım yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma Uzunoğlu\'nun cenazesi de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

