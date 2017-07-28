Tatil yapan sivil polisin dikkatiyle 27 ayrı suçtan aranan 3 hırsız yakalandı

Bolu'nun Abant ilçesinde tatil yapan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli bir polisin dikkatini 3 kişi çekti. Sivil polis, kuşkulanması üzerine 3 şüpheliyi takibe aldı. İstanbul'dan gelen ekibin baskınıyla da 27 ayrı eve hırzılık yaptıkları belirlenen şüpheliler yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz'da 27 ayrı evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin, Abant'taki bir otele sahte kimlikle giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine, otele baskın düzenledi.

Operasyonda hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat G. (32), hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Orhan G. (23) ile emniyette çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan Eren A. (29) yakalandı. Şüphelilerin nisanda Üsküdar'da girdikleri bir evden 800 bin dolar çaldıkları, bu parayla da 400 bin lira değerindeki otomobili bir tanıdıklarının üzerine alarak kullandıkları öne sürüldü. Hırsızlıktan elde edilen parayla alındığı değerlendirilen lüks otomobile de otelde el konuldu.

Ayrıca şüphelilerin Beykoz'daki bir evden çaldıkları öne sürülen çelik kasayı bir süre otomobilin bagajında taşıdıktan sonra arka koltuğuna nakletme anları, lüks bir otomobili çalma görüntüleri, Abant'taki otelde yakalanma anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri basına dağıtıldı.

Emniyette çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüphelilerin 3 yıldır yakalanmaya çalışıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görev yapan ve yıllık izne çıkan polis memurunun tatil için gittiği Abant'taki otelde şüphelileri görünce durumu Hırsızlık Büro Amirliği'ne bildirdiği ve bunun üzerine yapılan operasyonla şüphelilerin yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.