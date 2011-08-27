-Tatil tercihleri ''bayrama'' göre değişiyor ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Bayram tatili tercihleri mevsime ve süreye göre değişiklik gösteriyor. Tatilciler Ramazan Bayramı'nda deniz, güneş, kum üçlüsünü, Kurban Bayramı'nda ise kültür turlarını ve yurt dışını tercih ediyor. Bir tur şirketinin pazarlama müdürü Sarp Özkar, iki bayramdan birinde mutlaka tatil planı yapıldığını söyledi. Tatil seçeneğinin bayram tatili süresine göre değişiklik gösterdiğini belirten Özkar, ''Her iki bayramda tatile gidenlerin oranı yüzde 15'ler seviyesinde'' dedi. Ramazan Bayramı'nın yaz periyotuna yaklaşması ve dokuz gün olmasının tatilcileri hareketlendirdiğini dile getiren Özkar, ''Yaza yaklaşan bayramın yurt dışı turlar için en büyük handikabı uçakların fazlasıyla dolu olması. Kiralık uçak bulunmasındaki sıkıntılar nedeniyle maliyetler ciddi oranda artıyor. Kurban Bayramı ise Ramazan'a göre yurt dışı fiyatların nispeten daha uygun olacağı bir dönem'' diye konuştu. Uygun satın almaların Kurban Bayramı fiyatlarına yansıdığını anlatan Özkar, şunları kaydetti: ''Bunun en güzel örneğini geçen yıl yaşadık. Ramazan Bayramı yaza denk geldi, fiyatlar daha pahalıydı ve Kurban Bayramı kış döneminde 9 gün tatildi. Misafirlerimizin çoğu yaz tatilini nasıl olsa yaptım mantığı ve 9 günlük süre nedeniyle Kurban Bayramı'nı tercih etti. Ramazan Bayramı'nda 5 bin kişiyi yurt dışına götürürken, Kurban Bayramı'nda bir Türkiye rekoru kırarak 16 bin 200 kişiye yurt dışında tatil yaptırdık. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın 9 gün olmasına rağmen havaların sıcak olması, yakın zamanda tatil yapılması ve fiyatlar nedeniyle yurt dışı rakamı 4 bin kişide kalacak. Kasım ayına denk gelen ve 4 gün sürecek Kurban Bayramı'nda kontenjanımızın 6 bin 500 kişiye rahatlıkla ulaşabileceğini ön görüyoruz.'' Başka bir tur şirketinin Kültür Turları Müdürü Serdar Eşmeli de Ramazan Bayramı'nın son yıllarda yaza denk gelmesi nedeniyle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki tatil merkezlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Kurban Bayramı'nda yurt içi kültür turları ve yurt dışı destinasyonların tercih edildiğini belirten Eşmeli, ''Anadolu'nun gizli kalmış yörelerini keşfe çıkmak, özellikle sonbaharda misafirlerimiz için özel bir tatil alternatifi oluşturuyor'' dedi. Akdeniz ve Ege'deki tatil yerlerinin bu yıl da Ramazan Bayramı'nda çok gözde olduğunu ifade eden Eşmeli, ''Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası gibi yerlerde yabancı turist sayısının da yoğun olduğu düşünülürse otellerde yer bulmak güçleşiyor'' diye konuştu. Ionya, Likya, Kapadokya, Kilikya ya da Karadeniz'in benzersiz yeşilliklerinin tatilcilere huzur, macera ve görsel bir şölen vaat ettiğini kaydeden Eşmeli, 4 ya da 6 gün süren turlar ile 6 geceden uzun olan Karadeniz turlarının tercih edildiğini sözlerine ekledi.