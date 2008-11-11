Tatil planı kriz dinlemez

Kurban Bayramı tatili için yurt içi ve yurt dışı satışların, dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen iyi gitmesi, turizmcileri sevindiriyor.



Kurban Bayramı’na yönelik farklı alternatifte programlar hazırlayan tur operatörleri, satışların iyi gittiğini belirtiyor



Etstur Yurt dışı Turlar Müdürü İbrahim Cenk Okumuş, bayram satışlarının yeni başladığını ama hesaplı turlara ilginin gayet iyi düzeyde olduğunu söyledi.

Yurt dışı turlarda, bu dönem daha ucuz olan İspanya ile Orta Avrupa ve Dubrovnik turlarına talep aldıklarını, ancak daha masraflı Maldivler, ABD, Brezilya, Tayland gibi turların da ilgi gördüğünü belirten Okumuş, bayram tatili planlarını krizin nasıl etkilediğiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

“Krizin yurt dışı satışlarına etkisi, orta fiyat seviyesindeki turlarda oldu. Promosyon sayılabilecek ucuz kategori turlar ile lüks sayılabilecek Tayland, Maldivler, Bali, Güney Afrika, ABD gibi uzak turlar yoğun talep görüyor. Çünkü, 500-1000 Avro aralığındaki turların alıcıları hala dövizin düşeceği ümidiyle bekliyorlar.”



Okumuş, otel fiyatlarının, Ramazan Bayramı’na göre daha düşük olduğunu ancak bunun dünyada yaşanan ekonomik krizden çok sezon farklılığından kaynaklandığını söyledi.



‘Krizi kenara bırakıp dinlenmek istiyorlar’



Prontotour Pazarlama Müdürü Sarp Özkar ise “tatilcilerin, kriz düşüncesini bir kenara bırakıp, bayramda seyahatin keyfini çıkarmaya karar verdiğini” belirtti. Ramazan Bayramı’nda tatilin 9 gün olması nedeniyle, tatile gidenlerin sayısında “rekor artış görüldüğünü” ifade eden Özkar, “Şeker Bayramında kurum olarak son 10 yılın en iyi talebi ve en yüksek satışını gerçekleştirdik. Kurban Bayramı’nda da, ilk erken rezervasyon döneminin son günlerinde satış patlaması yaşandı. İlk erken rezervasyonun bittiği 1-3 Kasım tarihlerinde yarım milyon Avro’luk ciro yapıldı. İkinci erken rezervasyon haftasında da bu rekoru zorlayabileceğimizi, gelen taleplerden anlayabiliyoruz” dedi.



Özkar, şimdiden uçak bileti satışları ve Kıbrıs için yoğun talep aldıklarını, tatilcilerin ödemelerinin yüzde 70’ini kredi kartıyla, 6 ve 10 taksitle yaptığını dile getirdi.



‘Tatilciler krize direniyor’



Hey Travel Trends Üst Yöneticisi Necati Çalışkan ise “tatilcilerin krize direndiği” görüşünde. Satışların iyi gittiğini dile getiren Çalışkan, Hindistan’dan Güney Amerika, Çin, Küba, Güney Afrika ve Uzakdoğu’ya 32 farklı tur düzenlediklerini anlatarak, “Uzak turlarımızın şimdiden satılması, krizin bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenleri etkilemediğini gösteriyor” yorumunda bulundu.



Çalışkan, gemi turlarına çıkacakların, Kanarya Adaları gibi egzotik ve sıcak bölgeleri tercih etmesini beklediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bayramı yurt dışında geçirip, sıkıcı gündemden uzaklaşmak isteyen tatilcilere, vizeli turlar için acele etmelerini öneriyoruz. Ayrıca, tatilciler, iç turizmde kültür turlarını tercih etmeye başladı. Biz de bu nedenle Türkiye’nin çeşitli yerlerine 34 tur düzenledik. Satışların Kurban Bayramı için de iyi gitmesini bekliyoruz” diye konuştu.

