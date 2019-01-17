Tatil köyünde bir dairede 52 seçmen

Yalova’ya bağlı Armutlu ilçesinde bulunan İhlas Tatil Köyü’nde bir dairede 52 seçmenin ikamet ettiği tespit edildi. CHP Armutlu Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya ve CHP Yalova İl başkanı Nur Koçak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet'ten Faruk Kırtay'ın haberine göre Armutlu’da taşıma oylarla, yerel seçimde rakip partiler tarafından oy kullandırılacağı iddiasında bulunan CHP Armutlu Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya, “Armutlu’nun seçmen sayısında, 987 kişilik artış oldu. 6 bin 160 nüfusu olan ilçemizde şu anda seçmen sayısı 5 bin 205’e yükselmiş durumda. Bir adreste ikamet eden kişi sayısını ise 52 olarak belirledik” dedi.

Çetinkaya, “Karşıyaka Mahallesi Zafer Caddesi L Blok D/ 2 no 205 daire İhlas Tatil Köyü çıktı. İhlas Tatil Köyü İşletme Müdürü’ne bu durumu sordum. Bu dairede kalanların hepsinin işletmede çalıştıklarını söyledi. Bir daireye nasıl 52 kişi sığar anlamadım. Armutlu halkının kutsal olan seçme hakkını kimseye yedirtmeyiz” diye konuştu.

CHP Yalova İl Başkanı Nur Koçak da yaptığı açıklamada, “Seçimlere şaibe katmış bir Armutlu ilçemiz olmaması için ve adil bir seçim geçirebilmemiz için bu skandal seçmen yazılımının mutlaka ortaya çıkarılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.