Tatil kilolarından kurtulma rehberi!

T24 - Birçok insan için tatiller bitti ve rutin hayata dönüş yapıldı. Sıra, tatil rehavetiyle alınan fazla kilolardan kurtulmaya geldi...



Yazlıklarda, otellerde, açık büfelerde birbirinden lezzetli görünen börekler, kızartmalar, etler, tatlılar en dirayetli denilebilecek insanları bile çoğu kez baştan çıkardı. Bunun yanında bir de deniz kenarına gidilse bile bol bol yüzme yerine çoğu zaman şezlongta yatarak güneşlenmek, uzanarak kitap okumak tercih edildiği için kilo alımı kaçınılmaz oldu.







Tatili kilo fazlalığı ile bitiren ancak bu kilolardan kurtulmak isteyenlere için Obezite ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya önerilerini şöyle sıraladı:



1) Öncelikle fazla kilonun tek başına bir problem olmadığını bilmek gerekir. Kilo artışı ile birlikte metabolizma değişir. Her şeyden önce şişmanlığa neden olan ve şişmanlıkla birlikte görülebilecek gizli metabolik hastalıklar açısından küçük bir check-up yaptırın. Tiroid bezinin az çalışması, şeker metabolizması bozuklukları, böbrek üstü bezlerin çok çalışması, karaciğer yağlanması, tansiyon ve kan yağı yükseklikleri gibi hastalıklarınızın tedavisi yapılmadan kalıcı olarak kilo sorunu ile baş etmek imkânsızdır.



2) Hemen bir tartıya çıkın ve bunu not edin. Her gün tartıya çıkın. Günlük ve haftalık kilo değişimlerinizi kendiniz gözlemeyi alışkanlık haline getirin.



3) Eğer kilolarınızdan bir an önce kurtulmak istiyorsanız bir süreliğine, pilav, makarna, börek, kek, kurabiye gibi hamurlu yiyeceklerden uzak durun. Yemeklerinizin yanında ekmek yemeyi alışkanlık haline getirin. Ekmek sizi pilav-makarnaya göre daha tok tutar, ekmek yerken porsiyon kontrolü yapmak daha kolaydır. Ayrıca ekmek yağ içermediği için diğer hamur işlerine oranla daha düşük kalorilidir.



4) Dışarıdaki hazır yemeklerden haftada 1’den fazla yemeyin. Çünkü dışarıdaki yemeklerde porsiyonlar büyüktür ve yağ oranları fazladır.



5) Evde cips, çerez, bisküvi, çikolata, şekerli ve gazlı içecekler gibi abur-cuburlar bulundurmayın. ‘Göz görmezse gönül istemez’ atasözünü unutmayın.



6) Yemeklere koyduğunuz yağ miktarını yarıya indirin. Hep daha az yağlı yemeye özen gösterin.



7) Bir yiyeceğin tadını çok beğenseniz bile aynı yemekten ikinci tabağı asla yemeyin.



8) Miktarı az ama çeşidi bol yiyin. Mesela asla bir tabak kıymalı makarna yemeyin. Bunun yerine iki kaşık makarna, iki kaşık yoğurt, bir tane köfte, salata ve meyve yiyin. Bu şekilde yemek sizi daha çok tatmin eder. Bir sonraki öğün daha az yemenizi sağlar.



9) Mutlaka hareket edin. Her gün yarım saat yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirin.