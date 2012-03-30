Tatil için para biriktirme yolları

Aylardır durmadan çalışyorsunuz ve acilen bir tatile çıkmak istiyorsunuz. Fakat tatile ayırdığınız parayı gereksiz yere harcadığınız için hayallerinizi bir başka bahara ertelemeniz gerekiyor.

ntvmsnbc'nin haberine göre; NBC Televizyonunun editörlerinden Jean Chatzky bir kadın dergisine verdiği röportajında para biriktirme tüyolarını okuyucularla paylaştı.

İşte gereksiz yere harcanacak parayı elde tutma yöntemleri:

'Nakit diyeti'

Alışverişe kredi kartıyla çıkmanın bütçeye zararlı bir davranış olduğunu belirten Chatzky şöyle konuştu: “Hemen “nakit diyeti”ne başlamanız gerekiyor. Böylelikle paranızın nereye gittiğini daha rahat görebilirsiniz. Kredi kartlarıyla her zaman daha çok para harcarız.”

Tatil için ayrı hesap

Tatil için biriktireceğiniz parayı mevcut hesabınıza yatırırsanız size dışarıda yemek, yeni sezon ayakkabısı olarak geri dönecektir. Chatzky’e göre eğer tatil için ayrı bir hesap açarsanız burada biriken miktarı görerek daha çok motive olursunuz.

Faturaları inceleyin

Aylık gelen faturalarınızı inceleyin. Bir faturadan kurtulmak demek tatil bütçesine katılacak bir miktar para demek. Örneğin televizyonunuzda 500 kanala ihtiyacınız olup olmadığını bir düşünün. Chatzky küçük miktar paraların birikerek bütçeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

Moraliniz bozuksa alışveriş yapmayın

Chatzky iş yerinde kötü bir gün geçiren kişilerin kızgın ya da üzgün hissettikleri için alışverişe daha meyilli olduklarını belirtti. Chatzky sözlerine şöyle devam etti: “Kendinizi depresyonda hissederken alışverişe çıkmayın. Böyle bir ruh haliyle gereksiz şeyler alabilirsiniz. Ayrıca markete de aç gitmeyin.”

Arkadaş desteği

Unutmayın para biriktirirken en büyük desteği arkadaşlardan alabilirsiniz. Chatzky sizin tatil için para biriktirdiğinizi bilen arkadaşların destek olmak için sizi daha ucuz yerlere davet edeceğini belirtiyor.