Tatil için Meksika'ya giden ikiz kardeşler, timsah saldırısına uğradı

Tatil yapmak için Meksika'ya giden ikiz kardeşler, timsah saldırısına uğradı. Kardeşlerden biri saldırının ardından komaya girdi.

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere'de Berkshire'da yaşayan 28 yaşındaki Melissa ve Georgia Laurie tatil için Meksika'nın Oaxaca şehrine gitti.

Melissa'nın çığlığını duyan Georgia, kız kardeşini kurtarmak için suya atladı ve timsahı etkisiz hale getirdi.

Georgia, timsaha müdahalede bulurken ellerinden yaralandı. Melissa ise yaralarının enfeksiyon kapma ihtimaline karşı komaya girdi. İkizlerin tedavisi devam ediyor.

İkizlerin 33 yaşındaki kız kardeşi Hana Laurie, timsahla korkusuzca mücadele eden Georgia'yla gurur duyduğunu belirterek, ikizlerin pansiyonları aracılığıyla rezervasyon yaptırdığı tur rehberinin, bu işi yasadışı bir şekilde yaptığını ve turistleri yüzmek için tehlikeli yerlere götürmesiyle ünlü olduğunu söyledi.