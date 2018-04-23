T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tatil için geldiği Muğla'da otostopla bindiği otomobilde can verdi

Cihan KAYA/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı

23 Nisan 2018 16:19

Cihan KAYA/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen 2 kişiden Gizem Polat\'ın (22), Muğla\'ya tatil için geldiği, aynı kazada yaralanan arkadaşı Salim Yapıcı (21) ile Fethiye\'ye gitmek için otostopla araca bindiği ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Antalya- Fethiye yolunun Seydikemer ilçesi Karabel mevkisi yakınlarında meydana geldi. Antalya\'dan Fethiye yönüne giden Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde görevli eğitim müfettişi Erol Bağ (53) yönetimindeki 32 PR 246 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak, takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bağ ile yolcular Gizem Polat ve Salim Yapıcı, araçta sıkışarak, yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan güçlükle çıkarılan yaralılardan Erol Bağ ile Gizem Polat, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Salim Yapıcı ise sağlık görevlilerince ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yapıcı\'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
OTOMOBİLE OTOSTOPLA BİNMİŞLER
Kazada yaşamını yitiren Gizem Polat\'ın, arkadaşlarıyla tatil için İstanbul\'dan Muğla\'ya geldiği, kazada yaralanan Salim Yapıcı ile beraber Fethiye\'ye gitmek için otostopla otomobile bindiği ortaya çıktı.
KADRAN 130\'DA TAKILI KALDI
Hemşire Kevser Bağ ile evli olan, 2 erkek çocuk sahibi milli eğitim müfettişi Erol Bağ ile üniversite öğrencisi Gizem Polat\'ın cenazeleri, Fethiye Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Kaza yapılan otomobilin hız göstergesinin, 130 kilometrede takılı kaldığı görülürken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cihan KAYASEYDİKEMER Muğla DHAMUĞLA SeydikemerKazadaGizem PolatMuğlaSalim YapıcıFethiyeKazaAntalya FethiyeSeydikemerKarabelIspartaMilli Eğitim MüdürlüğüErol Bağ 53PRHurdayaBağYoldanMuğla Büyükşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24