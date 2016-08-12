Tatil için Bodrum’a geldi, Daisy’i sahiplendi

Tatil için Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Hollandalı turist Maureen Vanwijland, sokakta zehirlenmiş olarak bulunan ve hayvanseverler tarafından tedavi ettirilen Daisy’i sahiplendi.

Ajanimo’nun haberine göre, Yalıkavak Mahallesi‘nde sokağa atılan zehirli kıymayı yedikten sonra zehirlenen ve hayvanseverler tarafından tedavi ettirilerek “Daisy“ ismi verilen 3 yaşındaki sokak köpeği, Hollandalı bankacı Maureen Vanwijland tarafından sahiplenildi.

Rotterdam’da yaşayan ve 10 günlüğüne Bodrum’a tatile geldiğini söyleyen Vanwijland, Daisy’nin plajda bir an olsun yanından ayrılmadığını ve kendisini otele kadar takip ettiğini belirterek “Köpeğin kim olduğunu hayvansever dostum Yalıkavak Anima Gönüllüsü Rose Mary Taramontona’dan öğrendiğimde hayata tutunmasına hayran oldum. Ve onlardan Daisy’i ülkeme götürebilmek için ne gerekiyorsa yapmalarını rica ettim, yasal işlemleri tamamlayıp onu ülkeme götürüyorum. O benden buradaki tatilim süresince hiç ayrılmadı ben de ondan hayatım boyunca ayrılmayacağım” dedi.

ABD’li Rose Mary Taramontona da “Daisy hayat dolu bir köpek. Şimdiye kadar birçok köpeği sahiplendirdik. Ama Daisy gerçekten çok şanslı, onu bugün Hollanda’ya uğurladık” diye konuştu.