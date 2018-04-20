Tatil edilen olaylı derbinin ardından yorumlar ne oldu?

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması çıkan saha olayları nedeniyle tatil edildi.

Maçın tatil edilmesinin ardından spor yorumcuları derbi hakkında konuştu. İşte öne çıkan isimlerin yorumları:

Erman Toroğlu: Beşiktaş, hükmen galip sayılır ve tur atlar. Emre Bol sapıttı. Onun dediğine göre Şenol hocanın kafasına şişe, taş değil; kurşunla öldürmek lazım.

Ahmet Çakar: Tüm olaylar sonucu analizim şu: Bu operasyon 24 Haziran seçimleri öncesi ülkede yaratılmak istenen kaotik ortamın ilk hamlesiydi.

Emre Bol: Esasında Beşiktaş'ın 10 kişi kaldıktan sonra 'Acaba bu derbi nasıl bitmez?' diye düşündüğü bir görüntü vardı. Bu olayları yapana değil, yaptırana bakmak lazım. Sürekli Fenerbahçe düşmanlığını körükleyen bir Şenol hoca görüyoruz.

Rıdvan Dilmen: 6-7 yıldır spora el atılan eller var. Temizlenmeyen eller var. Bu eller kırılmazsa, kesilmezse bu olaylar sürer. Her camia için geçerli.

Ercan Taner: Bu akşam bu olayı yapanlar futbolsever değiller.