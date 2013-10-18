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Yaşam

Tatil dönüşünde trafikte yağmur alarmı

Bayram tatili dönüş trafiğinde en büyük yoğunluk yine Yalova Topçular feribot iskelesi ile TEM'in Kocaeli geçişinde görülecek

18 Ekim 2013 10:59

Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla da birleşmesiyle 9 güne çıkması ile geçen hafta Cuma gününden itibaren tatili İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanların bir bölümünün yarından itibaren dönüşe geçmeleri bekleniyor.

Dönüşü Cumartesi ve Pazar günü görülebilecek yoğunluğa bırakmak istemeyenlerin yarından itibaren yola çıkabileceği göz önüne alınarak karayolu ve denizcilik işletmelerinde alarma geçildi. Yetkililer, sadece yarın İstanbul 'a yaklaşık 100 binin üzerinde aracın giriş yapabileceğini tahmin ediyor.

Geçen cuma akşamından itibaren TEM ve D-100 Karayolu'nun İstanbul-İzmit arası ile Gebze Eskihisar-Yalova Topçulara arasında araç taşımacılığı yapılan feribot iskelelerinde yoğun önlemler alındı. Bayram süresince olduğu gibi Karayolları'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacak. İzmir , Bursa ve Yalova yönünden gelip İzmit Körfezi'ni dolaşmak istemeyen araç sürücülerinin tercih ettiği Yalova Topçular ve Gebze Eskihisar arasında araç taşımacılığı yapılan İDO iskelelerinde bayram arefesinde olduğu gibi 17 feribot karşılıklı sefer yapacak. Trafik daha çok dönüş ağırlıklı olacağından Topçular iskelesinden Eskihisar'a gidecek feribotlar buradan bekleme yapmaksızın dönecek.

 

Yağmur riski artırıyor

 

Bayram tatili dönüş trafiğinde en büyük yoğunluk yine Yalova Topçular feribot iskelesi ile TEM'in Kocaeli geçişinde görülecek. Havanın da yağışlı alması nedeniyle sürücücülerin tüm yollarda daha dikkatli araç kullanmaları istendi.

Akdeniz ve Eskişehir yönlerinden gelen araçlar Adapazarı turtikelerinde TEM'e katılıyor. Bu noktada Ankara yönünden gelen araç trafiği ile birleşmesi sonucu TEM'in Adapazarı-İzmit arası oldukça yoğun hale geliyor. Bu araç trafiğine, İzmir-Bursa-Yalova yönünde E-130 karayolu üzerinden gelen araçlar da, Kandıra turnikelerinin bulunduğu noktada katılıyor.

İzmit'in kuzeyinden geçen TEM'in bu noktasında başlayan Bekirdere Rampası'nda, buraya kadar 3 şerit olan yol 2 şeride düşünce sıkışma görülüyor. Her bayram dönüşü bu bölgede trafik, tünel ve viyadükler de geçildikten sonra biraz olsun rahatlıyor.

Sürücülerin ayrıca, Körfez ilçe ile Hereke arassında, Mağara Burnu Virajında, Dilovası Rampası'nda, havanın da yağışlı olması nedeniyle çok daha dikkatli olmaları, şerit ihlali ve sollama yapmamaları istendi.

 

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