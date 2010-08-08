Tatil dönüşünde trafiğe dikkat

T24 -



Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Başkanı İhsan Memiş, karayollarında artan yoğunluk karşısında sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:





''Ramazan ayının hafta içinde başlayacak olması dolayısıyla tatil dönüşleri erken oldu. Bu yıl birçok aile tatillerini öne çekerek temmuz ve ağustos ayının ilk haftalarına sıkıştırdı. Şimdi de geri dönüşler başladı. Bu tatil dönüşü geçen yıllardaki gibi olmuyor. Herkes aynı anda yola çıkınca trafik yoğunluğu inanılmaz arttı. Duble yollarda bile araç sollamak zorlaştı. Karayollarının bazı bölümlerinde araç yoğunluğu, şehir içi trafiğini aratmıyor.''





Duble yollarda hız sınırının halen 90 kilometre olduğunu vurgulayan İhsan Memiş, araç sollamalarında bu sınırın yüzde 10 toleransla 99 kilometreye çıktığını belirterek, ''Daha fazlası hem cana, hem mala mal olabilir. Birçok kişi daha rahat olacağı düşüncesiyle gece yolculuğu yapmayı planlıyor. Sürücüler açısından gece yolculuğunda kaza riski gündüze oranla yüzde 50 artıyor. Tatilin yol açtığı yorgunluk varken dinlenilmesi gereken gece saatlerinde uykusuzluk, sürücüleri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca sürücüler, virajları, tepeleri ve çukurları gece saatlerinde göremiyorlar. Biz, iyi bir kahvaltıdan sonra sabah erken saatlerde yola çıkılmasını öneriyoruz.''

Araçtaki klimanın doğru kullanılmasını öneren Memiş, ''Klimanın en üst seviyede çalıştırılması vücutta kasılmalara yol açabiliyor. Bu durum, sürücünün refleksini ve hareket kabiliyetini bozuyor. Bu yüzden klima sürücüye göre ayarlanmalıdır'' uyarısında da bulundu.





Seyahat sırasında emniyet kemeri kullanımına özen gösterilmeli ve özellikle cep telefonlarının kapatılmasını isteyen Memiş, ''Araç sürücüsünün moralini bozacak stresli konuşmalar, tartışmalardan uzak durulmalıdır. Sürücüler oldukça sıcak geçen bugünlerde, belirli aralıklarla dinlenmelidir'' diye konuştu.

