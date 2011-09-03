-Tatil dönüşü yoğunluğu KOCAELİ (A.A) - 03.09.2011 - Ramazan Bayramı tatilinden dönüşlerin başlaması nedeniyle Kocaeli'de TEM otoyolu ve D-100 karayolunda araç trafiğindeki yoğunluk arttı. Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala yollarda dönüş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Pazartesi günü iş başı yapacak olanlar dün akşamdan itibaren yollara çıktı. Kocaeli'de TEM otoyolunun özellikle Ankara-İstanbul şeridinde normalin üzerinde bir trafik artışı gözlendi. Uzunçiftlik, Kandıra, Kuruçeşme, Körfez ve Gebze gişelerinde geçişlerin ücretsiz olmasına rağmen yoğunluk göze çarptı. D-100 karayolunun da çift şeritli bölümü olan Ankara-İstanbul tarafında da yoğunluk arttı. Bu arada, Gebze-Eskihisar ile Yalova-Topçular arasındaki feribot seferleri de aksamadan sürerken, zaman zaman uzun kuyruklar yaşandı. Öte yandan, İstanbul'a yük taşıyan bazı kamyon şoförleri yoğunluğun Ankara'dan itibaren başladığını normal günlerde Sapanca'dan İstanbul'a 2 saatte vardıklarını ancak bugün ise yoğunluk yüzünden 4 saat sürebileceğini ifade ettiler.