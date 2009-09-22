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Yaşam

Tatil dönüşü yoğun trafik

Dönüş için bayramın son gününü bekleyen tatilciler saatlerce yoğun trafikte kaldı

22 Eylül 2009 03:00

Ramazan Bayramı tatilinin bugün sora erecek olması dolayısıyla TEM otoyolunun Ankara-İstanbul yönünde sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğu oluşmaya başladı.

Öğleden sonra daha da artan yoğunluğun, otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde yaşanmadığı dikkati çekti.

Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nda özellikle Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düşüyor.

Denetimlerini artıran Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan sisle ilgili uyarıyor.

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