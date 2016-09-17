Tatil dönüşü trafik çilesi

TEM'de trafik yoğunluğunun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinden dönenler dün olduğu gibi TEM otoyolunda bugün de çile çekti.

Bayramın son günü olan dün TEM'in İstanbul yönünde başlayan yoğunluk bu sabah saatlerine kadar devam ederken, bugün de öğleden sonra başlayan yoğunlukta araçlar adım adım ilerledi, zaman zaman trafik kilitlendi.

Bayramın son günü olan perşembe günü öğle saatlerinden itibaren TEM'in İstanbul yönünde başlayan yoğunluk gece boyu devam etti.

Memurlar dışındaki çalışanların Kurban Bayramı'nın son günü yola çıkmaları nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde yoğunluk görüldü. İstanbul yönünün İzmit kesimindeki yoğunluk gece saatlerinde Sapanca'ya kadar ulaştı.

TEM'den çıkarak D-100 Karayolu'na yönelenler nedeniyle bu yolda da İstanbul yönünde yoğunluk arttı. TEM ve D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk bugün saat 05.00 sıralarına kadar devam etti.

Sabah saatlerinden itibaren trafik akışının normale döndüğü TEM'de bugün öğleden itibaren yeniden yoğunluk başladı, İstanbul yönünde trafik zaman zaman kilitlendi.

TEM'deki yoğunluk nedeniyle D-100 Karayolu'na yönelenler bu yolda da ulaşımı etkiledi. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde yol alan sürücüler yine klasik bayram çilesi çekti. TEM'de trafik yoğunluğunun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.