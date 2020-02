Tatil demediler, bağış yaptılar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de tedavi gören lösemi ve kanser hastası çocuklar için tatil demeden hastaneye koşan gönüllüler, kan ve trombosit bağışı yaparak minik kalplere umut oldu.

Kurban Bayramı\'nın son gününde Ege Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi\'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına gösterilen ilgi, yüzleri güldürdü. Kan Ordusu Kanser Derneği aracılığıyla hastanede tedavileri devam eden ve belirli aralıklarla kana ihtiyacı olan 50 çocuk için gönüllüler, tatillerini yarıda kesip kan bağışında bulundu. 24 Ağustos Cuma günü 6 trombosit, 21 ünite ise kan bağışı yapıldı.

Günler öncesinden Facebook sayfasında duyuru yaptıklarını belirten Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan, deniz kenarında olmayan veya \'hastanede tedavi gören çocuklar için deniz kenarında bile olsa gelirim\' diyenlerin kan ve trombosit bağışı yaptığını dile getirdi. 3 A (+), 3 B (+), 2 AB (+) ve 1 de 0 (+) trombosit bağışçısı aradıklarını söyleyen Aytan, \"O kahraman benim\' diyenler saat 09.00\'dan 18.45\'e kadar bizi yalnız bırakmadı ve tatilini yarıda kesip hastaneye geldi. Bir gün içinde 6 trombosit, 21 ünite ise kan bağışı yapıldı\" dedi.

HER GÜN 30 KAN BAĞIŞINA İHTİYAÇ VAR

Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde yatarak tedavi gören çocuklar için stok durumuna göre belirli aralıklarla kan bağışı etkinlikleri düzenlendiğini anlatan Serhat Aytan, her gün 30 kan bağışçısına ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

\"Ege Üniversitesi Hastanesi Hemotoloji Bölümü\'nde 20, kemik iliği nakil biriminde 10, çocuk onkolojide ise 20 çocuk kalıyor. Bu 50 lösemi veya kanser hastası çocukların yanı sıra gastroenteroloji ve genel pediatri bölümlerinde yatan çocuklara da kan lazım oluyor. Sonuç olarak her gün ortalama 30 kan bağışına ihtiyaç var. Bayram tatilinde olunmasına karşın kampanyamıza ilgi fazla oldu. Bayramda insanlar günübirlik de olsa tatil beldelerine gitmeyi tercih ediyor. Şehir merkezi boşalıyor. Buna karşın birçok gönüllü zaman ayırıp hastaneye geldi. Değerleri düşük olduğu için bağış yapamadan gidenler de oldu. Ama yine de tatil günü bu bağış miktarı bizi sevindirdi.\"

AYDA İKİ KEZ TROMBOSİT BAĞIŞI

Sağlıklı bir insanın ayda iki kez trombosit verebileceğini belirten Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan, yılda 24 kez trombosit bağışının çok sayıda hasta çocuk için umut olduğunu dile getirdi. Trombosit bağışının 40 ile 80 dakika arasında tamamlandığını belirten Aytan, \"Bizim 150 gönüllüden oluşan bir WhatsApp grubumuz var. Kan ihtiyacı olduğunda orada duyuru yapıyoruz. Toplu bağış duyurularımızı ise bazen Facebook sayfamızda paylaşıyoruz. Canı gönülden koşup geliyorlar. Bayramda yapılan kan bağışlarının hepsi belli çocuklar için kullanılacak\" diye konuştu.



