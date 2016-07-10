Tatil bitti, çile başladı; gittikleri gibi geliyorlar!

Turizmcilerin önerisiyle Ramazan Bayramı tatili kararının bu yıl erken açıklanması sebebiyle geçmiş yıllara göre daha fazla vatandaşın tatil programı yapabildiği belirtildi. 9 gün süren bayram tatili bu gece sona eriyor. Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren bazı tatilciler, geri dönmeye başladı. Ramazan bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Büyük İstanbul Otogarı’nda yine bildik manzaralar yaşanıyor. 9 günlük tatilin ardından İstanbul’a dönüşler başlarken otogara girişte yaklaşık 4 kilometrelik kuyruk oluştu.

İstanbul dolmaya başladı

Bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun zaman zaman yüzde 1’e kadar düştüğü İstanbul’da tatilcilerin dönüşe geçmesi ile dünden bu yana yoğunluk arttı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Süleyman Kaya'nın haberine göre, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı girişinde sabah saatlerinden itibaren uzun otobüs kuyrukları oluştu.

Saatlerce otobüste beklemekte sıkılan vatandaşlar çareyi yürümekte buldu. Ellerindeki çanta ve valizlerle yürüyen bazı vatandaşlar yol kenarında bekleyen taksilere bindi.

Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte tehlikeli olmasına aldırmaksızın bariyerleri aşarak karşı yöne geçti.

Hemen her bayramda benzer sıkıntılar yaşadıklarını belirten yolcular, önlem alınmasını istediler.

Bursa'da trafik sıkıştı

Bursa Hakimiyet gazetesi'nin haberine göre, Bursa'yı İzmir ve Balıkesir'in Edremit ilçesi gibi turizm merkezlerine bağlayan Karacabey-Bursa kara yolunda tatil dönüşü uzun araç kuyrukları oluştu. Her bayram tatili sonrası yaşanan görüntüler yine tekrarlandı.

Sıcak havada sürücü ve yolcular zor anlar yaşadı. Karacabey’den Bursa istikametine doğru trafik öğle saatlerinde zaman zaman durma noktasına geldi. Bölge trafik ekipleri belirli noktalarda trafiğin kilitlenmemesi için seferber oldu.

Bayram yoğunluğu halen devam ediyor.

Bursa'da 30 kilometreleik kuyruk

Araç kuyruğu yaklaşık 30 kilometreyi buldu. Trafik polisleri ve jandarma ekiplerinin kontrolündeki araç kuyruğu, zaman zaman trafiği durma noktasına getirdi.

Çanakkale'de feribot kuyruğu

Ramazan Bayramı tatili için başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerden Ege ve Akdeniz'e gidenlerin dönüş yolculuğu başladı. Erken yollara düşenler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ege ve Akdeniz tatil bölgelerinden Trakya ve İstanbul'a dönüş yapan tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Çanakkale'den Eceabat ve Kilitbahir'e geçişlerde araç kuyruğu, iskeledeki araç depolama alanının dolması üzerine Demircioğlu Caddesi'ne taştı.

Uzun kuyruklar oluşturan araçlar nedeniyle şehir içindeki trafiği de olumsuz etkilendi. Araç kuyruğu 1 kilometreyi buldu. Havanın da sıcak olması nedeniyle araç içerisindeki bazı sürücü ve yolcular, çareyi aşağı inip gölge yerlerde oturarak serinlemekte buldu.

Boğazda yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattında saatsiz sefer yaparak, oluşan araç kuyruğunu azatmaya çalışıyor.

Yalova sakin

Yalova’da Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte karayolunda yer yer yoğunluklar oluşmaya başladı. Bayram dönüşünde Osmangazi Köprüsü’nün ücretsiz trafiğe açılması nedeniyle Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa karayolunda trafik yoğunluğu oluşmadı.

Ramazan Bayramı Tatili'ni yapan ve dönüşe geçen tatilcilerin büyük bölümünün tercihi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı yapılan ve bayram boyunca geçişlere ücretsiz olan Osmangazi Köprüsü oldu.

Yoğunluğun fazla olmadığı dönüşte gün içersinde sakinlik gözlenirken İDO’ya ait Yalova’daki Topçular Feribot İskelesi’nde ise bu kez bilindik manzaralar görülmedi. Geçen yıl kurban bayramında 3 bin 250 sefer yapıp 230 bin araç ve 3 milyon yolcu taşımayı hedefleyen İDO'nun Topcular İskelesi'ndeki istif alananın boş olması gemilerin ise 20 dakikada bir sadece 5-6 araç ile sefer yapması dikkat çekti.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Ekipleri’nin de görev aldığı Osmangazi Köprüsü’nde akıcı bir yoğunluk olduğu gözlemlendi. Tatilciler, bayramda olduğu gibi dönüşte de yine Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak körfezi karşıdan karşıya geçti. Köprüdeki ücretsiz geçişler, 11 Temmuz pazartesi günü saat 07.00’ye kadar sürecek.

Bayram çilesi başladı

Bayram tatilini geçirmek için İstanbul'dan ayrılarak memleketlerine giden vatandaşların dönüş çilesi erken başladı.

Ramazan Bayramı'nda verilen 9 günlük tatili için İstanbul'dan Anadolu şehirlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi erken başladı. Bayramın 3. gününde trafiğe kalmamak için İstanbul'a dönüş yoluna giren tatilciler, TEM otoyolu Kocaeli kesiminde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Bayram trafiğinin kilit noktalarından olan TEM otoyolu İzmit Bekirdere viyadüğü ve Gültepe tüneller mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bayram tatilini memleketlerinde geçiren tatilcilerin İstanbul'a dönüşte oluşturduğu trafik yoğunluğunun ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

Atatürk Havalimanı da yoğun

Tatilcilerin dönüşü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren hava trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramını şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüşleri sürüyor. Atatürk Havalimanı'nda da tatili şehir dışında geçirenlerin yoğunluğu yaşanmaya başladı. Özellikle sahil kentlerine tatil için giden vatandaşların dönüşe başlamasıyla birlikte havalimanında yoğunluğun artması bekleniyor.



