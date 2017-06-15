Tate Modern'de bir Türk

İngiltere’deki sanat müzesi Tate Modern, ilk kez bir Türk sanatçının retrospektifine ev sahipliği yapıyor. Fahrelnissa Zeid’in İstanbul Modern’de bulunan “Cehennemim” adlı eseri de 64 yıl sonra yeniden Londra’da.

Açılışı önceki gün gerçekleştirilen sergide ressamın çeşitli koleksiyonlardan seçilen, uzun sanat yaşamını anlatan 44 önemli eseri yer alıyor. 8 Ekim'e kadar sürecek sergi bir Türk sanatçısının Tate Modern'de açılan ilk retrospektifi olma özelliğini de taşıyor. Ressamın, en çok bilinen ikonik ve büyük ebatlı resimleriyle birlikte portreleri de sergide yer alıyor. Serginin en gözde işleri arasındaysa İstanbul Modern koleksiyonunda bulunan sanatçının 1951'de yaptığı, devasa boyutlu (205X528 cm) soyut resmi "Cehennemim" bulunuyor.

1954'te ilk defa Londra'daki The Institute of Contemporary Arts'ta sergilenen "Cehennemim," Tate Modern'deki retrospektif vesilesiyle 64 yıl sonra yeniden İngiltere'de görücüye çıkmış oluyor. İstanbul Modern koleksiyonundan "Cehennemim" ile birlikte "Soyut Papağan," "Soyuta Karşı Mücadele," "Çözülmemiş Problemler," "Üçüncü Mevki Yolcuları," "Triton Ahtapotu," "Güneş Arenası" ve "Kemikli Yapıt" gibi yedi eser de retrospektifin önemli parçaları olarak Tate Modern'de sergileniyor. Sergideki 44 eserin 27'si ise Zeid ailesinin koleksiyonuna ait.



Sanatçı aile

Sergi 1991'de yaşamını yitiren, inişli çıkışlı bir hayat süren Prenses Fahrelnissa Zeid'in tüm sanat yaşamındaki yolculuğun nitelikli bir özeti gibi. 1901'de Sadrazam Cevat Paşa'nın yeğeni olarak Büyükada'da doğan Zeid, "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ressam Aliye Berger'in de kardeşi. Ressam Nejad Devrim ve tiyatro sanatçısı Şirin Devrim de annesi olan Zeid, Kral 1. Faysal'ın kardeşi Emir Zeid ile 1934'te evlendikten sonra "prenses" unvanını alıp uzun yıllar yurtdışında yaşadı. Yaşarken de New York, Paris, Londra gibi önemli şehirlerde sergiler açtı.